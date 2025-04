Vos données les plus sensibles sont menacés par le piratage des parkings Indigo, voici ce que l’on sait

Et si garer votre voiture devenait un risque pour votre vie privée ? Indigo, géant du stationnement, subit une cyberattaque exposant des milliers de données clients. De quoi donner des sueurs froides… et des idées aux arnaqueurs.

Indigo, leader du stationnement en France avec 1,7 million de places gérées, a été la cible d’une intrusion malveillante dans ses systèmes. Résultat : des données sensibles (noms, adresses, emails, numéros de téléphone et plaques d’immatriculation) ont été dérobées. Si les comptes bancaires et mots de passe semblent épargnés, les pirates disposent désormais d’assez d’infos pour orchestrer des attaques ciblées.

L’entreprise a réagi en coupant l’accès aux hackers, en alertant la CNIL et en déposant plainte. Mais le mal est fait : ces données, bien que non financières, offrent une mine d’or pour le phishing. Imaginez un email mentionnant votre plaque ou votre adresse : difficile de ne pas mordre à l’hameçon.

Arnaques sur mesure : comment se protéger ?

Les experts, comme Benoît Grunemwald d’ESET, tirent la sonnette d’alarme chez nos confrères de 01Net : « La vigilance est plus que jamais essentielle face à la recrudescence des fuites de données personnelles. Même en l’absence de données bancaires ou de mots de passe, des informations comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la plaque d’immatriculation ou l’adresse e-mail peuvent être exploitées pour des tentatives d’hameçonnage ciblées. Les cybercriminels utilisent ces données pour élaborer des messages frauduleux crédibles, capables de tromper même les utilisateurs les plus prudents. Une simple mention de votre plaque ou de votre adresse dans un e-mail d’arnaque peut suffire à créer un sentiment de légitimité et inciter à l’action »

Indigo recommande à ses clients de :

Changer leur mot de passe Indigo Neo, surtout s’il est réutilisé ailleurs.

Ignorer les messages douteux demandant des infos bancaires.

Privilégier l’application officielle pour toute interaction.

À ce jour, aucune exploitation frauduleuse n’a été constatée. Mais mieux vaut anticiper : en 2025, plus de 2,1 millions de comptes français ont été piratés via des fuites similaires (Alain Afflelou, Kiabi…).

La CNIL pourrait évidemment enquêter sur les mesures de protection mises en place par Indigo. En attendant, la vigilance reste la meilleure arme : vérifier l’expéditeur des messages, éviter les liens suspects, et utiliser des mots de passe uniques.