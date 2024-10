Saviez-vous que vos commandes Amazon sont préparées par des robots hyper high-tech ? On a été voir comment ça fonctionne

À l'approche des Jours Flash Prime des 8 et 9 octobre 2024, nous avons eu l'opportunité rare de pénétrer dans les coulisses de l'un des sites les plus avancés d'Amazon en Europe. À Augny, près de Metz, un ballet fascinant se joue entre humains et robots dans un entrepôt titanesque de 182 000 m².

L'entrepôt d'Amazon d’Augny, baptisé « ETZ2 » n'est pas un site logistique ordinaire. Avec ses 182 000 m² répartis sur quatre niveaux, il représente l'avant-garde de la technologie Amazon en France. « C'est notre centre le plus avancé sur le plan robotique », affirme le directeur des opérations, qui nous guide à travers ce dédale high-tech.

Le site emploie 4 000 personnes en CDI, un chiffre qui grimpe à 4 350 avec l'arrivée des intérimaires recrutés pour faire face au pic d'activité des Jours Flash Prime. Au total, ce sont près de 90 nationalités différentes qui sont réunies sous le même toit, avec des employés de tout âge.

Une ruche high-tech en effervescence

Dès l'entrée dans ce mastodonte logistique, le spectacle est saisissant. Des convoyeurs aériens transportent sans relâche des boîtes noires en plastique et des colis estampillés du célèbre sourire Amazon. Pourtant, malgré l'intensité de l'activité, l'atmosphère reste étrangement sereine. Cela s’explique peut-être par le manque de véhicules. Alors qu’on s’attendait à voir des transpalettes dans tous les sens, Amazon nous dit avoir plutôt misé sur des engins piétons, notamment pour minimiser les risques d’accident.

Ici sont stockés près de 25 millions de produits, et près de 1 million de références différentes. 30% des produits appartiennent à Amazon, tandis que les 70% restant viennent de PME et TPE qui utilisent les services d’Amazon pour livrer leurs clients.

Le voyage d'un colis, de la commande à la livraison

Tout commence par un clic sur le site Amazon. Dès qu'une commande est validée, le système informatique identifie l'entrepôt le plus proche disposant des articles demandés. Pour les habitants du nord-est de la France, du Luxembourg et de l'ouest de l'Allemagne, c'est souvent Augny qui entre en action, à condition qu’il s’agisse d’un petit article. En effet, Amazon dispose de 8 entrepôts de ce type en France, dont 6 se chargent des petits objets de moins de 10 kg et de moins de 45 cm de longueur. Un autre se charge des colis plus volumineux à Amiens, et l’autre est plutôt un centre de redistribution des colis.

Au rez-de-chaussée de l'entrepôt, deux flux de marchandises convergent : les produits des fournisseurs tiers et ceux provenant d'autres centres Amazon. Des robots spécialisés déchargent les palettes.

Chaque article passe ensuite par une station de contrôle qualité, où les employés vérifient que l’article correspond bien aux commandes de l’entrepôt, et ces derniers sont ensuite acheminés vers les étages supérieurs par des convoyeurs automatisés. C'est ici qu'intervient une des particularités les plus surprenantes du système Amazon : des étagères qui se déplacent toutes seules.

Lorsqu'une commande arrive, la chorégraphie commence. Des robots autonomes, ressemblant à de gros aspirateurs intelligents, se glissent sous les étagères contenant les articles commandés. Ils les transportent jusqu'aux postes de travail où les préparateurs attendent à l’aide de codes QR disposés sur le sol.

Contrairement aux apparences, les 55 000 étagères de stockage ne suivent aucune organisation catégorielle. « On ne range pas les téléphones avec les téléphones », explique notre guide. Et pour cause : « Les clients commandent rarement plusieurs produits identiques, alors nous privilégions l'efficacité ». Il se peut donc qu’une commande entière d’articles différents soit disponible sur une même étagère, pratique.

Les articles sont ainsi stockés de manière aléatoire par les employés, leur emplacement étant mémorisé par le système informatique. Des aides visuelles viennent conseiller les employés sur les emplacements à privilégier. Si une case s’allume en violet, cela veut dire qu’elle est pleine. Si elle est blanche, il y a sûrement de la place. C’est au final très ludique, et on se croirait presque dans un jeu vidéo.

Pour ce qui est de la constitution d’une commande dans un autre poste, le système fait l’inverse. Pour faciliter le prélèvement, un carré lumineux indique précisément l'emplacement de chaque article à récupérer sur les étagères. Les produits sont alors placés dans des bacs noirs qui rejoignent le circuit d'emballage via des convoyeurs.

À l'étage inférieur, les employés aux postes d'emballage bénéficient d'une assistance technologique pointue. Pour chaque commande, une intelligence artificielle détermine le format de carton ou de sachet idéal, réduisant le gaspillage et optimisant l'espace dans les camions de livraison. Ces recommandations sont d'ailleurs parfois modifiées en fonction des retours des clients.

Le système prend en compte plusieurs facteurs : la taille et le poids des articles, leur fragilité, et même la destination finale du colis. Cette optimisation permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi l'impact environnemental des livraisons. D’ailleurs, environ 5 % des colis sont envoyés dans leur emballage d’origine, Amazon considérant qu’il n’est pas nécessaire de rajouter un carton supplémentaire.

L'étape finale de préparation est entièrement robotisée. Des bras mécaniques appliquent les étiquettes d'expédition, protégeant ainsi la confidentialité des données clients. Aucun employé n'a accès aux informations personnelles des destinataires, une mesure de sécurité essentielle à l'ère du commerce en ligne.

Une fois emballés et étiquetés, les colis sont triés automatiquement selon leur destination. Ils sont chargés dans des camions Amazon qui les acheminent vers l'un des 26 centres de distribution français ou vers les pays limitrophes. De là, La Poste ou d'autres partenaires de livraison prennent le relais pour la dernière étape.

Pour les clients Prime, ce système ultra-performant permet des délais de livraison particulièrement courts. Une commande passée tôt le matin peut être livrée le soir même, tandis que la plupart des commandes sont livrées le lendemain. Le centre d'Augny fonctionne presque sans interruption, s'arrêtant uniquement pendant deux plages de quatre heures le week-end pour la maintenance.