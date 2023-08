Voiture électrique : 400 km d’autonomie en 10 minutes de charge, ce serait possible dès 2024

Le constructeur chinois CATL annonce la production dès la fin d'année d'une batterie promettant aux voitures électriques 400 km d'autonomie en 10 minutes de charge rapide.



Pour se démarquer de la concurrence, les voitures électriques vont très souvent mettre en avant leur autonomie. Aller toujours plus loin en passant le minimum de temps branché à la borne de recharge, c'est un peu le nerf de la guerre. Tous les constructeurs y vont de leur annonce. Toyota promet 1200 km d'autonomie en 10 minutes par exemple. Chez Stellantis et Saft, pas de chiffre, mais une batterie plus efficace et moins cher à produire. Le point commun de ces projets cependant, c'est qu'ils ne seront pas concrets avant plusieurs années.

Le constructeur chinois CATL pourrait donc bien prendre tout le monde de court avec une batterie à l'ambition plus modeste, mais pas moins révolutionnaire. L'entreprise, qui fournit entre autres Tesla, annonce la production de masse d'une batterie affichant 400 km d'autonomie en 10 minutes de charge dès la fin de l'année. Cela veut dire que les premiers modèles seraient acheminés vers les constructeurs de voitures en 2024.

Le constructeur de batterie CATL annonce un modèle permettant de rouler 400 km après 10 minutes de charge

Surnommée Shenxing, ou “mouvement divin”, il s'agit de “la première batterie LFP à charge ultra rapide 4C”. LFP signifie Lithium Fer Phosphate, un type d'accumulateur très répandu dans les véhicules électriques. Le “4C” fait référence au taux de charge, qui indique la puissance maximale de charge que la batterie admet, en rapport avec sa capacité. Par exemple, une batterie de 50 kWh “4C” pourra effectuer une charge rapide jusqu'à 200 kWh (4 x 50).

Lire aussi – Voiture électrique : recharger un véhicule en roulant sera bientôt testé en France

Il faudra évidemment que les bornes de recharge suivent. Ce ne devrait pas être un problème avec la généralisation des chargeurs rapides sur le territoire. CATL n'indique pas le coût de production de la batterie, qui aura forcément un impact sur celui du véhicule. Étant produite en Chine, on ne sait pas non plus si elle remplira les nouveaux critères pour bénéficier du bonus écologique en France, spécifiquement conçus pour favoriser les automobiles construites en Europe.

Source : TechCrunch