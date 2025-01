Voici quand votre Smart TV LG va recevoir la mise à jour webOS 25

Votre Smart TV LG va-t-elle recevoir la mise à jour vers webOS 25 ? Et si c'est le cas, quand sera-t-elle disponible ? Toutes les réponses à ces questions sont dans notre article.

Lors du CES 2025, LG a annoncé que ses nouveaux modèles de téléviseurs appartenant aux gammes OLED et QNED sortiront avec webOS 25 préinstallé. La nouvelle version du système d'exploitation maison du fabricant sera également rendue disponible sur d'anciennes références de la marque lancées au cours des dernières années, apprend-on.

LG a partagé au média FlatpanelsHD un calendrier de déploiement pour webOS 25. Toutes ses Smart TV OLED et QNED de 2024 recevront une mise à jour entre le dernier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026. La fenêtre de sortie est identique pour les modèles de 2023, qui sont en train de passer à webOS 24 depuis la fin d'année 2024, le déploiement se poursuivant en ce début 2025.

webOS 25, une mise à jour avec l'IA en focus

Pour les téléviseurs de 2022, tous les appareils ne seront pas servis. Les Smart TV OLED, QNED 8K (pas les 4K, donc) et StandbyME Go sont, eux aussi, en cours de passage vers webOS 24 et peuvent prétendre à webOS 2025 pour le quatrième trimestre 2025 ou le premier trimestre 2026. Pour les modèles de 2021, seules les TV de la gamme StandbyME recevront webOS 2025, au premier trimestre 2026. webOS 24 arrivera quant à lui dans le courant du premier trimestre 2025.

Outre les optimisations, les corrections de bug, et quelques changements d'interface, webOS 25 ne devrait pas apporter grand-chose aux utilisateurs français en termes de nouvelles fonctionnalités. Pour l'instant, LG insiste beaucoup sur les fonctions d'IA qui vont être introduites avec cette version. Mais certaines d'entre elles sont pour l'instant réservées aux États-Unis et à la Corée du Sud.

Une recherche IA va par exemple permettre de poser des questions pour obtenir des contenus recommandés à regarder. AI Concierge va quant à lui se baser sur l'historique de visionnage des utilisateurs pour mettre en avant des contenus qui pourraient leur plaire. Un générateur d'images est aussi prévu, tandis que l'IA va s'inviter dans les profils d'image et de son des TV LG. On ne sait pas si seuls les nouveaux téléviseurs de 2025 auront droit à toutes ces nouveautés, ou si les anciens modèles compatibles webOS 25 les prendront aussi en charge .

