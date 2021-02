Nintendo annule le projet d’une série Zelda à cause d’un employé Netflix

On sait enfin pourquoi Nintendo a annulé son projet d'adaptation de la saga Zelda en série Netflix. La faute reviendrait à un employé du service de streaming, qui aurait fait fuiter l'information bien avant sa diffusion. La firme japonaise, bien connue pour protéger précieusement ses biens, a préféré couper court à la production.

The Witcher, Castlevania, Resident Evil… les contenus adaptés de jeux vidéos ont la côte sur Netflix. Et si certains titres de Nintendo ont connu leurs propres films et séries dédiés, de qualité relativement variable, aucun d'entre eux n'a à ce jour atterri sur la célèbre plateforme de streaming. Pourtant, un tel projet a bien failli voir le jour. En 2015, le Wall Street Journal affirmait que les deux firmes travaillaient en commun sur une série en prise de vue réelle inspirée de l'univers de The Legend of Zelda.

Décrite comme “Game of Thrones pour une audience familiale”, la série ne s'est finalement jamais faite. Déjà incrédules au premier abord, les fans de la saga ont fini par conclure à une fausse information, sans que l'histoire ne refasse surface. Jusqu'au 1er février 2021, date à laquelle la chaîne YouTube The Serf Times poste une interview du comédien américain Adam Conover. C'est ce dernier qui a apporté la réponse aux deux questions : la série Zelda était-elle vraiment en production ? Et pourquoi n'a-t-elle jamais été diffusée ?

Nintendo a abandonné le projet après la fuite

Selon Adam Conover, tout repose sur la manière qu'a Nintendo de gérer les fuites. Il est en effet de notoriété commune que la firme japonaise est prête à employer les grands moyens pour éviter que ses projets ne soient dévoilés au grand jour. Le comédien raconte ainsi qu'à l'époque où il travaillait chez College Humor, une chaîne YouTube très populaire aux débuts des années 2010, lui et ses collègues ont planché sur une vidéo avec Star Fox and Fantastic Mr. Fox. Shigeru Miyamoto, le créateur de la saga Zelda, s'est même rendu dans les locaux de l'équipe pour revoir certains détails.

Un mois plus tard, Nintendo a annulé la série Netflix. Adam Conover a demandé à son patron s'il avait des informations sur le sujet. Ce à quoi l'intéressé a répondu : “Quelqu'un chez Netflix a fait fuiter le truc sur The Legend of Zelda. Ils ne devaient surtout pas en parler. Nintendo a pris peur et a tout arrêté”. Le projet était donc bel et bien en cours de production, mais la firme japonaise n'a pas apprécié que celui-ci se retrouve à faire les gros titres du Wall Street Journal. Il est fort à parier qu'il faudra encore attendre un moment avant qu'une autre adaptation voit le jour sur la plateforme de streaming.

Source : engadget