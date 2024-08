Voici les nouveaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en août 2024, celui-ci est particulièrement attendu

Il est temps de dévoiler les nouveaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en août 2024. Parmi les titres ajoutés, l'un sort facilement du lot tant il est attendu par de très nombreuses personnes.

Ce n'est pas parce que le Xbox Game Pass va bientôt coûter plus cher que Microsoft arrête d'enrichir son catalogue. Le rythme ne faiblit pas pour août 2024 et après Creatures of Ava, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, DOOM, DOOM II et Mafia : Definitive Edition, il est temps d'accueillir de nouveaux titres.

Entre de l'action, du sandbox capable de vous absorber des centaines d'heures et de la simulation de livraisons par camion dans l'espace (vous avez bien lu), il va être difficile de ne pas trouver quelque chose qui vous donne envie de saisir votre manette (ou votre souris). C'est également l'occasion d'essayer un jeu extrêmement attendu par les fans. Mais trêve de suspense, voyons de quoi il s'agit exactement.

Voici la liste des jeux qui s'ajoutent au Xbox Game Pass en août 2024

Ils sont au nombre de 4 et l'un des titres devrait facilement faire oublier le reste de la fournée. En fonction de votre abonnement, vous aurez donc droit aux jeux suivants :

Atlas Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 22 août

Core Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 27 août

Call of Duty : Black Ops 6 (PC et Xbox Series X/S) – bêta ouverte en accès anticipé le 30 août

Star Trucker (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 3 septembre

C'est officiel : vous allez pouvoir mettre la main sur une version test de Call of Duty : Black Ops 6 le vendredi 30 août 2024, sur console et PC. Rappelez-vous qu'il sortira “day one” sur le Game Pass. Gardez tout de même un peu de temps pour Atlas Fallen, RPG d'action de très bonne facture qui ne sera pas sans vous rappeler un certain Final Fantasy 16.

Listons également les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass au 31 août. Si vous les aviez dans le viseur, il ne vous reste plus que quelques jours pour jouer à :