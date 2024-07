Voici la solution de l’OTAN pour éviter une coupure mondiale d’Internet, mais elle va encore coûter cher

Face aux menaces croissantes contre les câbles sous-marins, l'OTAN soutient un projet pour assurer que notre connexion Internet ne sera pas coupée. Des chercheurs de plusieurs pays seraient en train de développer un système de secours qui utilise des satellites.

Internet repose en grande partie sur un réseau de câbles sous-marins qui sont essentiels pour les communications. Cependant, ces infrastructures sont vulnérables aux attaques et aux catastrophes naturelles qui menacent la stabilité des communications à l'échelle internationale.

En réponse à ces menaces, l'OTAN soutient un projet visant à garantir la continuité de la connectivité Internet en cas de coupure des câbles sous-marins. Ce projet mené par des chercheurs des États-Unis, d'Islande, de Suède et de Suisse, propose de rediriger le trafic Internet vers des systèmes satellites en cas de sabotage ou de catastrophe naturelle. Selon un rapport de Bloomberg, cette initiative vise à offrir une solution de secours fiable face aux menaces croissantes.

L'économie mondiale pourrait être gravement perturbée si les câbles qui transportent Internet sont coupés

L'initiative de l'OTAN émerge dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales croissantes. Les autorités craignent que des pays comme la Russie ou la Chine puissent perturber les câbles sous-marins pour couper les communications en cas de conflit militaire.

Ces câbles transportent la majorité des données Internet mondiales, y compris les appels téléphoniques, les vidéos en streaming, les emails et les réseaux sociaux. Leur coupure pourrait paralyser les communications en affectant les particuliers et les entreprises. De plus, ces câbles transportent des transactions financières évaluées à environ 9 000 milliards d'euros par jour, ce qui pourrait gravement perturber l'économie mondiale en cas de sabotage.

Sur le même sujet – Starlink teste les appels en visio par satellite pour tous, voici quand ça arrivera chez vous

L'OTAN a alloué jusqu'à 400 000 euros à ce projet de 2,5 millions de dollars – environ 2,3 millions d’euros -, avec un soutien supplémentaire provenant d'institutions de recherche. L'objectif est d'améliorer la détection des menaces contre les câbles sous-marins et d'affiner la précision de cette détection en passant de la proximité du kilomètre au mètre. Ce projet inclut également des simulations pour tester l'efficacité des satellites en situation de crise.

En 2014, la Russie avait déjà coupé des câbles sous-marins lors de l'annexion de la Crimée. Ce qui nous rappelle la nécessité de telles mesures de protection.

Source : Bloomberg