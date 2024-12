Bouygues Telecom présentera sa nouvelle box Wi-Fi 7 en janvier 2025, le suspens est terminé

Bouygues Telecom a enfin décidé de mettre fin au suspens. L'opérateur compte présenter sa nouvelle box Wi-Fi 7 ce 16 janvier 2025 à l'occasion d'une conférence de presse.

Comme vous le savez peut-être, en novembre dernier le directeur général de Bouygues Telecom a surpris un peu tout le monde avec un simple tweet. On pouvait y voir les contours d'un objet rond, accompagné de trois mots-clés : “nouveauté”, “Wi-Fi” et “fibre”.

Bien entendu, de nombreux utilisateurs en ont déduit que l'opérateur s'apprêtait à présenter une nouvelle Bbox, probablement compatible Wi-Fi 7. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, Free est le seul FAI à proposer actuellement dans son offre une box Wi-Fi 7, à savoir la Freebox Ultra. Il est donc temps que la concurrence se mette à niveau.

Malheureusement, le teasing du patron de Bouygues Telecom a été légèrement gâché par une boulette du service en charge de l'envoi des box aux clients. Pour cause, un utilisateur a d'ores et déjà reçu ce nouvel appareil chez lui et ne s'est pas privé de partager des photos de la bête sur les réseaux sociaux. Au passage, le SAV a confirmé son erreur par téléphone, précisant par ailleurs que la box était bien compatible Wi-Fi 7.

La nouvelle box de Bouygues Telecom présentée en janvier

Mais qu'à cela ne tienne, cette nouvelle box aura tout de même droit à une présentation en bonne et due forme. A ce sujet, l'opérateur vient tout juste d'envoyer des invitations à la presse pour une nouvelle conférence organisée ce 16 janvier 2025 à Paris. Voici ce qui est écrit sur le carton :

“Benoît Torloting, Directeur général de Bouygues Telecom, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse pour le lancement de la dernière innovation de Bouygues Telecom“. Notez bien que nous sommes sûrs à 100 % qu'il s'agira de la nouvelle box.

Sur l'invitation, on peut apercevoir la partie inférieure de l'appareil, avec ces bandes caractéristiques. Un élément de design déjà aperçu sur les photos partagées par cette utilisateur “malchanceux” en novembre dernier. Si la prise en charge du Wi-Fi 7 est maintenant actée, cette conférence sera surtout l'occasion d'en apprendre plus sur les débits offerts et les performances générales de cette box, sur ses fonctionnalités ou encore sur les tarifs des formules associées.