Voici comment le jumeau numérique pourrait vous sauver la vie dans l’espace

Avec la démocratisation du tourisme spatial, des études récentes dévoilent les risques pour la santé des touristes. L'utilisation de jumeaux numériques pourrait aider à prédire et gérer ces situations et rendre l'exploration spatiale plus sûre pour tous.

Le tourisme spatial est en pleine croissance depuis quelques années. Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a fait partie du premier voyage touristique cosmique en juillet 2021. SpaceX avait lancé quatre touristes dans l'espace quelques mois après.

Mais alors que SpaceX se concentre sur son Starship pour envoyer des colonies sur Mars, des scientifiques se penchent sur les effets de la microgravité – une condition de faible gravité présente dans l'espace – sur la santé. Cette étude concerne les individus souffrant de problèmes de santé comme l'insuffisance cardiaque. En effet, ce changement d'équipage inclut désormais des personnes qui sont moins en forme physiquement, contrairement aux astronautes professionnels rigoureusement sélectionnés et entraînés.

Des jumeaux numériques pourront être utilisées pour améliorent la préparation des touristes dans l’espace

Dans une étude publiée récemment, le Dr Lex van Loon et ses collègues ont utilisé un modèle informatique pour prévoir les réactions des patients cardiaques lors de voyages spatiaux. Ces chercheurs utilisent des modèles mathématiques avancés pour simuler l'impact de la microgravité sur le système cardiovasculaire.

L'insuffisance cardiaque, qui affecte plus de 100 millions de personnes dans le monde, représente un risque particulier. Les simulations révèlent que cette faible gravité augmente le débit cardiaque, ce qui peut être dangereux pour ces patients. Elle peut entraîner un œdème pulmonaire, une condition grave où du liquide s'accumule dans les poumons, et pouvant mener à des complications sévères.

Une autre innovation est le développement de jumeaux numériques. Ces modèles virtuels détaillés des systèmes physiologiques permettent de simuler différents scénarios et de prédire les effets de la microgravité sur la santé des personnes. Pour les patients cardiaques, ces jumeaux virtuels peuvent aider à déterminer les préparations nécessaires avant le vol et les interventions à bord les plus efficaces. Cela assure ainsi une meilleure sécurité et bien-être pour les touristes spatiaux.

Ces recherches sont essentielles pour garantir que le rêve de voyager dans l'espace, aujourd'hui réservé aux milliardaires, soit un jour accessible en toute sécurité à un public plus large.

Source : Frontiers’ mission