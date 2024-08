Voici combien Megaupload a fait perdre à l’industrie du cinéma et de la musique

12 ans après sa fermeture, le site de partage de fichiers Megaupload refait parler de lui. Alors que son créateur Kim Dotcom risque l'extradition vers les États-Unis, on apprend combien les films et musiques disponibles illégalement sur la plateforme ont coûté aux ayants droit.



Vous vous souvenez de Megaupload ? Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis bien longtemps, comme dirait Obi-Wan Kenobi. Petite piqûre de rappel. Lancé en 2005 par le fantasque Kim Dotcom, il s'agit d'un site de partage de fichiers tel qu'il en existera des dizaines par la suite. Mais celui-ci fait rapidement parler de lui. Inévitablement, la plateforme devient le lieu d'échanges privilégiés de films et de musiques, en toute illégalité bien sûr. Il n'en faut pas plus pour s'attirer les foudres des ayants droit : Megaupload devient la cible à abattre.

S'en suivent tout un tas de péripéties et de provocations de Kim Dotcom qui aboutissent finalement à la fermeture du site le 19 janvier 2012. Qu'à cela ne tienne, l'homme ouvre son successeur Mega un an plus tard jour pour jour et le site est toujours actif aujourd'hui. L'histoire ne s'arrête pas là cela dit. Les poursuites judiciaires des membres de Megaupload trainent en longueur, à tel point qu'il faut attendre 2023 pour que deux ex-dirigeants soient condamnés à 3 ans de prison. Pendant ce temps, Kim Dotcom, réfugié en Nouvelle-Zélande, échappe à l'extradition vers les États-Unis.

Le site de partage de fichiers Megaupload a coûté cher au cinéma et à la musique, voici combien

Les années passent, mais les ayants droit ont de la suite dans les idées. Le juge néo-zélandais Paul Goldsmith vient de signer un ordre d'extradition à l'encontre du Kim Dotcom. “J'ai examiné attentivement toutes les informations et j'ai décidé que M. Dotcom devait être remis aux États-Unis pour y être jugé“, déclare-t-il.

Les autorités américaines dévoilent dans la foulée ce que les partages de fichiers illégaux ont fait perdre à l'industrie du cinéma et de la musique, 500 millions de dollars. Megaupload a lui généré 175 millions de dollars de revenus.

Le créateur du site a rapidement fait savoir ce qu'il pensait de la décision du juge. Dans un post sur X (Twitter), Dotcom écrit : “La colonie américaine obéissante du Pacifique Sud vient de décider de m'extrader pour ce que les utilisateurs ont téléversé sur Megaupload“. L'homme a la possibilité de faire appel, ce qui risque fortement d'arriver.

Source : Reuters