Voici à quoi ressemble la fusée qui pourrait nous emmener sur Mars en 4 mois

Pulsar Fusion dévoile le design de Sunbird, une fusée révolutionnaire qui diviserait par 2 le temps actuellement nécessaire pour relier la Terre à Mars. Elle pourrait à terme propulser les astronautes au-delà du Système solaire.

Trouver comment voyager de la Terre vers Mars le plus vite possible. Voilà ce qui obsède les agences et entreprises spatiales depuis plusieurs années. On imagine pour cela des carburants spéciaux encore jamais vu par exemple. Pulsar Fusion, la startup qui en 2023 affirmait pouvoir relier la planète bleue et la planète rouge en 45 jours est en avance dans cette course à qui permettra d'écourter au mieux le temps de trajet.

Ses ambitions ont été légèrement revues à la baisse depuis, du moins dans un futur proche, mais n'en restent pas moins impressionnantes. Après des années de développement secret, la firme dévoile Sunbird, sa fusée fonctionnant grâce à la fusion nucléaire. Au plus haut de sa capacité, elle peut produire une poussée d'environ 805 000 km/h.

Cette fusée révolutionnaire veut nous faire atteindre Mars en à peine 4 mois

Pulsar envisage en réalité tout un réseau de Sunbird dans l'espace. L'idée n'est pas de faire partir l'engin de la Terre à chaque voyage en l'attachant à un vaisseau, mais d'en placer plusieurs en orbite basse à des endroits stratégiques. Il suffirait alors de la récupérer au passage et de mettre les gaz.

En plus de viser la planète rouge, les projections indiquent que Sunbird permettrait de relier notre planète à Saturne en 2 ans, ou à Pluton en 4 ans. Deux fois moins que la mission New Horizons de la NASA dans ce dernier cas. Vous pouvez admirer la forme futuriste de l'appareil ci-dessous.

Concernant la mise en service de la fusée, Pulsar Fusion possède déjà un calendrier précis. La construction d'un prototype de Sunbird a commencé et les tests du système d'alimentation électrique seront réalisés durant l'année 2025. S'ils sont concluants, une démonstration en orbite du moteur à fusion aura ensuite lieu en 2027.