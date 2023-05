5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 : TP-Link commercialise les premiers routeurs compatibles Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 est le prochain standard de connectivité sans fil qui va s’imposer dans nos foyers. Fonctionnant sur trois bandes de fréquence et des canaux ultra larges, cette technologie offre des débits largement supérieurs à ceux du Wi-Fi 6, tout en réduisant la latence et multipliant la capacité réseau. Et grâce à TP-Link, les prouesses du Wi-Fi 7 sont désormais disponibles auprès du grand public.

Le fabricant spécialisé dans les équipements réseau TP-Link prouve une nouvelle fois qu’il est à la pointe de la technologie en étant le premier à commercialiser des routeurs grand public prenant en charge la norme Wi-Fi 7, aussi appelée 802.11be pour les intimes. Celle-ci va grandement améliorer l’expérience de connexion à internet sans fil au sein du domicile des utilisateurs, dont les besoins ne cessent de croître, entre streaming de vidéos en 4K, jeu en ligne, cloud gaming, domotique ou encore téléchargements de fichiers. Découvrez dans cet article quels sont les avantages du Wi-Fi 7 et les premiers produits compatibles.

Un gain considérable de performances

Le Wi-Fi 6 peut être considéré comme une génération de transition, qui a apporté des fonctionnalités intéressantes au standard, pour en améliorer la stabilité notamment, mais qui ne représente pas un fossé de performances par rapport à son prédécesseur. Le Wi-Fi 7 a quant à lui pour mission de faire exploser les débits. Il a le potentiel pour atteindre jusqu’à 46 Gb/s, soit 4,8 fois plus que ce que le Wi-Fi 5 est capable de réaliser.

Outre cette envolée des débits, le Wi-Fi 7 se distingue par le recours à trois bandes de fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Les appareils peuvent passer de l’un à l’autre à la volée pour bénéficier des meilleures performances en fonction de la situation. Par exemple, la bande 2,4 GHz tient très bien sur la distance, alors que les bandes 5 GHz et 6 GHz misent plutôt sur les très gros débits à courte portée.

La taille des canaux évolue également et s’étend jusqu’à 320 MHz sur la bande des 6 GHz, permettant d’éviter les effets de congestion et de surcharge des canaux. Avec une telle extension de leur largeur, il devient possible de transmettre plus de données depuis et vers plus d’appareils, et le tout plus rapidement. Le Wi-Fi 7 offre jusqu'à 5 fois plus de capacité réseau que le Wi-Fi 6.

Plus stable et sans latence

La technologie MU-MIMO a fait ses preuves sur les précédents standards, elle revient encore plus impressionnante avec le Wi-Fi 7, qui offre un MU-MIMO 16×16, ce qui double le nombre de flux spatiaux par rapport au Wi-Fi 6. Ce procédé permet d’assurer une bande passante suffisante à tous les appareils du domicile, même lorsque ceux-ci fonctionnent en même temps.

Cette version se dote en outre d’un schéma de modulation plus efficace. Quand le 1024-QAM du Wi-Fi 6 permettait à chaque symbole de transporter 10 bits de données, le 4096-QAM du Wi-Fi 7 se montre quant à lui plus efficace de l’ordre de 20 %, un symbole étant capable de transporter 12 bits d’informations. La hausse du taux de transmission permise par le Wi-Fi 7 contribue à une réduction de la latence, notamment dans les jeux en ligne, et à limiter les effets de mémoire tampon lors du streaming de vidéos en 4K ou 8K.

Le Wi-Fi 7 introduit également le Multi-RU. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité spectrale, en attribuant plusieurs unités de ressource (RU) à un seul utilisateur et en les combinant pour gagner en performances de transmission, là où le Wi-Fi 6 n’autorise qu’une unité de ressource par utilisateur, même lorsqu’une ou plusieurs RU sont disponibles et en attente.

Le Multi-Link Operation est l’un des autres grands atouts du Wi-Fi 7. Grâce à cette technologie, les appareils sont en mesure d'envoyer et de recevoir en simultané des données sur différentes bandes de fréquences et canaux. Conséquence : les débits augmentent, la latence s’amoindrit et les expériences de type réalité augmentée et virtuelle, cloud computing ou gaming et jeux en ligne bénéficient d’une plus forte fiabilité.

Les premiers routeurs Wi-Fi 7

TP-Link est le premier à faire profiter les consommateurs des avantages du Wi-Fi 7. Le constructeur lance deux systèmes Mesh supportant le Wi-Fi 7, rétrocompatibles avec toutes les générations WiFi antérieures, et pensés pour apporter une connexion de qualité dans l’ensemble du foyer, même les grandes surfaces avec étages.

Le TP-Link Deco BE65 est proposé dans un pack contenant un, deux ou trois appareils Deco BE65. Il offre une couverture WiFi en maillage jusqu’à 725 m² (dans le cas d’un système mesh à trois unités). Cet équipement fonctionne sur le principe du tribande et peut délivrer des performances atteignant jusqu’à 9 Gb/s : 5 760 Mb/s sur les 6 GHz, 2 880 Mb/s sur les 5 GHz et 574 Mb/s sur les 2,4 GHz. La connectique se compose de quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s pour une stabilité encore accrue.

Le TP-Link Deco BE85 se décline lui aussi en trois versions, comprenant au choix un, deux ou trois équipements mesh (routeur et satellites). Ce modèle jouit d’une interface matérielle particulièrement haut de gamme puisque l’on y trouve un port USB 3.0, un port WAN/LAN combiné Ethernet/fibre 10 Gb/s, un port WAN/LAN 10 Gb/s, ainsi que deux ports 2,5 Gb/s. Le système mesh Deco BE85 permet de connecter plus de 200 appareils au réseau domestique et de couvrir jusqu’à 1400 m² de surface. Son Wi-Fi 7 tribande à 12 flux est capable de délivrer des débits jusqu’à 19 Gb/s, ainsi répartis : 11 520 Mb/s sur la bande des 6 GHz, 5 760 Mb/s sur celle des 5 GHz et 1 376 Mb/s en 2,4 GHz. Cerise sur le gâteau, le TP-Link Deco BE85 est compatible avec les écosystèmes Google Home et Amazon Alexa.

Les deux produits incluent l’option TP-Link HomeShield, une protection complète du réseau offrant des fonctions de contrôles parentaux robustes et une sécurité en temps réel des objets connectés du domicile reliés au réseau sans fil domestique. HomeShield examine le réseau en analysant et en identifiant les potentielles menaces, puis arrête les menaces avant qu'elles n’aient le temps d'endommager le réseau.

Les routeurs mesh Wi-Fi 7 TP-Link Deco BE65 et TP-Link Deco BE85 sont disponibles.

