Cdiscount lance un site de vente entre particuliers pour concurrencer LeBonCoin et Vinted

Cdiscount se lance à son tour dans la vente de produits d’occasion entre particuliers. Le groupe dévoile aujourd’hui Cdiscount Occasion, sa plateforme qui promet de mettre en relation 10 millions de personnes. High-tech, jeux vidéo, bricolage, jouets, mode, livres… De nombreux objets peuvent être échangés grâce au site.

Cdiscount est décidément sur tous les fronts. Après les forfaits mobiles, les voyages et même les mutuelles, le groupe débarque dans le domaine de la vente entre particuliers. Cdiscount Occasion : c’est le nom de ce nouveau site mis en ligne aujourd’hui et développé en partenariat avec Place2Swap. Cette start-up, qui a notamment travaillé aux côtés de Veepee, est spécialisée dans la création de plateformes de revente ou d’échange de biens d’occasions.

« C’est une nouvelle activité stratégique que nous développons en proposant à nos clients de vendre et d’acheter des produits de seconde main entre eux », a déclaré Emmanuel Grenier, patron de la firme. « Cdiscount Occasion est une nouvelle illustration de notre engagement en faveur d’un modèle numérique responsable […] et s’inscrit dans notre implication historique dans tous les dispositifs d’économie circulaire et responsable […] La dernière étape est de permettre aux particuliers de vider leur grenier».

🆕@Cdiscount diversifie son activité avec #CdiscountOccasion : la nouvelle plateforme de vente de produits entre particuliers. Réalisée avec @Place2swap, Cdiscount s'insère sur le marché porteur de l'occasion et accompagne ses clients dans un mode de consommation + responsable.👇 pic.twitter.com/7rZvBgY0eK — Cdiscount Corporate (@Cdiscount_news) December 9, 2020

Un modèle calqué sur celui de Vinted

Tous types de produits peuvent ainsi être mis en vente sur la plateforme : high-tech, jeux vidéo, bricolage, jouets, mode, livres… Selon Cdiscount, ce ne sont pas moins de 10 millions de clients qui pourront faire leurs emplettes tout en économisant de l’argent. Le groupe rejoint de cette manière les rangs des sites comme LeBonCoin et Vinted, déjà bien ancrés dans le paysage de l’échange d’objets d’occasion.

Le fonctionnement de Cdiscount Occasion ressemble par ailleurs à celui de Vinted. Chaque membre se voit attribuer un portefeuille personnel qui se remplit à chaque vente et qui peut être utilisé pour acheter d’autres produits. La plateforme ne dispose pas encore de service de livraison comme LeBonCoin, les utilisateurs devront donc passer par Mondial Relay et respecter la limite de 30 kg pour leurs colis. Une commission de 5%, hors frais de livraison, est appliquée sur chaque transaction, ainsi que des frais de service de 0,70 €.