Vinci Autoroutes lance sa carte de télépéage activable par Bluetooth

Vinci Autoroutes lance aujourd’hui un nouveau type de badge pour le télépéage : Ulys. Ce nouveau format est compatible Bluetooth et permet d’être activé et désactivé en le connectant à un smartphone. Une évolution bienvenue supprimant une procédure qui pouvait durer plusieurs jours.

Voici une nouveauté qui devrait faciliter la vie à nombre de conducteurs. Vinci Autoroutes lance aujourd’hui son nouveau type de badge de télépéage : Ulys. Sa particularité par rapport à un badge classique et qu’il peut s’activer en passant par son smartphone, et ce grâce à sa connectivité Bluetooth.

L’avantage d’une telle technologie et qu’il n’est désormais plus obligatoire de passer par une procédure longue pour se mettre au télépéage. Habituellement, il faut attendre plusieurs jours pour souscrire à l’offre de télépéage et voir son badge activé. Avec Ulys, il suffit d’aller dans un point de vente agréé (plus de 500 en France), de se procurer ce nouveau terminal et de l’activer immédiatement en passant par son smartphone. Ensuite, il fonctionne comme un badge classique.

Activable même sur une aire d’autoroute juste avant le péage

Cela pourrait s’avérer utile si vous avez oublié de souscrire à l’offre alors que les vacances approchent. Même le trajet commencé, il suffit d’acheter un badge dans une station service sur une aire d’autoroute et de l’activer immédiatement pour le prochain péage. Ce badge n’est évidemment pas gratuit. En plus de l’abonnement, il faudra le payer 5 euros pour se le procurer.

Aujourd’hui, ce sont près de 10 millions de personnes qui utilisent le télépéage en France. Cet abonnement permet de passer dans une file spéciale lors des péages sur l’autoroute, pour payer sans s’arrêter. Ainsi, plus besoin de faire la queue lorsque le péage se profile à l’horizon. Une manière de gagner du temps, surtout dans une période de vacances où les autoroutes sont prises d’assaut par les voyageurs.

Ulys représente donc un petit pas de plus vers la modernité pour Vinci ainsi que ses utilisateurs. Et vous, seriez-vous intéressé par un tel badge de télépéage pour cet été ? En avez-vous déjà un ? Seriez-vous tenté de le prendre avec une telle facilité d’activation ? Dites-le-nous dans les commentaires !