Video DownloadHelper devient le meilleur outil de téléchargement grâce à ces nouvelles options très pratiques

La nouvelle version de Video DownloadHelper est désormais disponible. Après 15 ans de développement, cette extension de téléchargement de vidéos continue d'évoluer pour répondre aux besoins de millions d'utilisateurs sur Firefox, Chrome et Edge.

Video DownloadHelper est une extension de navigateur populaire qui permet de télécharger des vidéos à partir de nombreux sites web, notamment YouTube. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour regarder des vidéos hors ligne, lors de voyages en avion ou lorsque la connexion internet est limitée. En plus de cela, cette extension permet de créer des archives personnelles, d'inclure des vidéos dans d'autres créations (avec l'autorisation de l'auteur), et d'extraire des pistes audio pour une écoute ultérieure. Utilisée par des millions de personnes, elle est compatible avec Firefox, Chrome et Edge.

La nouvelle version de Video DownloadHelper, version 9, vient d'être lancée. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations grâce à la collaboration de l'équipe de développement avec Paul Rouget, un vétéran de Mozilla. Les changements visent à moderniser l'interface et à enrichir les fonctionnalités de l'extension.

Video DownloadHelper 9 apporte 3 nouvelles fonctionnalités très utiles

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités de Video DownloadHelper version 9 :

Téléchargement audio uniquement : il est désormais possible de télécharger uniquement la piste audio d'une vidéo, parfait pour créer des playlists ou écouter des discours sans stocker la vidéo complète.

: il est désormais possible de télécharger uniquement la piste audio d'une vidéo, parfait pour créer des playlists ou écouter des discours sans stocker la vidéo complète. Support de multiples formats et qualités : grâce à FFmpeg, l'extension permet de convertir les vidéos dans différents formats (MKV, MP4, WebM) et de choisir la qualité, de l'Ultra HD à la basse définition.

: grâce à FFmpeg, l'extension permet de convertir les vidéos dans différents formats (MKV, MP4, WebM) et de choisir la qualité, de l'Ultra HD à la basse définition. Support de plus de 1 000 sites web : video DownloadHelper prend en charge le téléchargement de vidéos depuis plus de 1 000 sites, y compris YouTube et les flux en direct, pour permettre une visualisation hors ligne.

Ces nouvelles fonctionnalités montrent l'évolution continue de Video DownloadHelper pour s'adapter aux besoins de tous. L'amélioration de l'interface, en particulier, facilite l'utilisation de l'extension, rendant la navigation et la gestion des téléchargements plus intuitives. Les utilisateurs de longue date, ainsi que les nouveaux venus, trouveront dans cette mise à jour des outils pratiques et diversifiés pour gérer leurs contenus vidéo.

Source : downloadhelper