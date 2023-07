Vente de smartphones : ces constructeurs s’en sortent mieux que Samsung et Apple

Alors que les ventes de smartphones dans le monde ne cessent de baisser, un rapport récent montre que quelques constructeurs sécurisent leur place et parviennent même à augmenter leurs parts de marché. Samsung et Apple, les deux leaders, sont en baisse.

Le marché du smartphone est en berne. La crise sanitaire de 2020 a précipité la chute des ventes et les constructeurs peinent à redresser la barre. Les projections sont pessimistes, et l'inflation récente n'améliore pas les choses. On peut tout de même remarquer une tendance à l'amélioration de manière ciblée. Par exemple, les smartphones premium se vendent de mieux en mieux. Le dernier rapport de Canalys, cabinet d'études de marché, s'inscrit dans la même veine et pointe l'augmentation des parts de marché pour certains constructeurs.

Ne nous y trompons pas : globalement, les ventes de smartphones ont chuté de 11 % entre juillet 2022 et juillet 2023. Samsung conserve la 1ère place qu'il avait récupéré en avril dernier avec 21 % de part de marché, devant Apple (17 %). Du côté des “petits” constructeurs en revanche, le constat est moins morose. Xiaomi sécurise la 3e place sur le podium des meilleurs vendeurs avec 13 % des parts, un chiffre en augmentation par rapport au début d'année. Idem pour Vivo, 5e avec 8 %.

Xiaomi et Vivo augmentent leur part de marché

La 4e enseigne, OPPO, garde sa place avec 10 % de parts de marché, soit une évolution très stable pour la marque depuis fin 2021. Rappelons que depuis cette époque, les ventes d'OPPO englobent celles des smartphones OnePlus. Sans surprise, c'est sur le marché asiatique que le constructeur s'en sort le mieux, alors qu'il pourrait bien quitter l'Europe dans un futur proche.

Les observations de Canalys poussent Xuan Chiew, l'un des analystes du cabinet, à affirmer que “le marché du smartphone montre des signes d'amélioration après 6 semestres consécutifs de baisse depuis 2022”. Il note que la croissance des parts de marché pour les constructeurs comme Xiaomi ou Vivo se fait surtout sur la vente de modèles à moins de 200 $. Il y aurait donc une tendance à l'économie chez les consommateurs. Un constat qui fait sens quand on sait que l'achat de smartphones d'occasion et reconditionnés a le vent en poupe.

Source : Canalys