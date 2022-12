Vente flash pCloud : jusqu’à -85% de réduction à vie sur les plans Familiaux

Avec pCloud, vous pouvez profiter d’une solution avec jusqu’à 10To de stockage en ligne sécurisé à partager avec 5 personnes (famille ou amis), et ce, à prix réduit ! Pendant quelques jours, le site propose en effet des réductions jusqu’à -85% sur plusieurs plans Familiaux valables à vie. On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir les offres pCloud à prix réduit

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, pCloud fait très fort et propose des réductions incroyables allant jusqu’à -85% sur ses solutions de stockage. Vous pouvez ainsi profiter d’un stockage en ligne sécurisé, et ce, tout en économisant de l’argent.

Grâce à ces offres, vous allez donc pouvoir conserver les souvenirs des fêtes et ne jamais perdre les moments précieux avec votre famille, et ce, pour toute votre vie ! Les plans familiaux proposés par pCloud vous proposent en effet jusqu’à 5 comptes individuels. Chaque membre a ses propres identifiants et bénéficie de son propre stockage dans le cloud pour garder et partager tous ses souvenirs.

Avec les promos du moment, vous pouvez bénéficier de :

-71% sur le plan pCloud Familial 2To à 499€ au lieu de 1700€

-85% sur le plan pCloud Familial 10To à 1169€ au lieu de 7600€

C’est un budget, mais précisons que ces plans sont valables à vie ! Après votre paiement, vous pouvez profiter de votre stockage sécurisé autant que vous le souhaitez et pendant des années sans aucune limite de temps. De plus, cet espace de stockage est pratique pour vous, mais aussi pour toute votre famille. Pcloud vous permet en effet de partager vos fichiers et vos souvenirs avec tous vos proches en un seul clic.

Aussi, pCloud vous permet de profiter d’un stockage en ligne au tarif plus bas qu’un disque dur SSD et sans les inconvénients de ce dernier. Le stockage proposé par pCloud ne peut pas tomber par terre et se casser. Il est de plus accessible partout et depuis tous vos appareils.

Un stockage en ligne sécurisé pour vous et toute votre famille, à vie !

Avec les plans Familiaux pCloud, vous profitez des services suivants :

Un stockage pour jusqu’à 5 utilisateurs.

2To à 10To de stockage sécurisé.

2To à 10To de trafic pour les liens de partage.

Synchronisation et sauvegardes automatiques

30 jours d’historique de fichiers et de corbeille.

Un lecteur audio et vidéo.

Le chiffrement TLS/SSL pour une sécurité absolue.

PCloud ne vous demande de plus aucun paiement mensuel ou annuel. Une fois que vous avez réglé votre commande, vous avez accès à votre stockage en ligne sécurisé à vie.

Attention, pour profiter de ces offres à prix réduit, vous devez faire vite ! Alors qu’attendez-vous pour rejoindre les 17 millions d’utilisateurs à travers le monde déjà séduits par pCloud ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.