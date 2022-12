Valve lance le Steam Replay 2022, un bilan récapitulatif de vos habitudes de jeu cette année

Steam Replay est la nouvelle page de Valve qui présente une série de statistiques amusantes sur votre année de jeu. Cette page a été rendue populaire par des événements comme Spotify Wrapped et d'autres événements similaires chez de nombreuses entreprises.

Il y a quelques jours, Sony et Nintendo on mis à disposition des jours un récapitulatif personnalisé de leur année 2022 avec le PlayStation Wrap-Up et le Year in Review sur Switch. Désormais, c’est autour de Valve de faire pareil sur Steam, sa plateforme de jeu vidéo sur PC et Steam Deck. Nommé Steam Replay, ce bilan va résumer vos habitudes de jeu de 2022.

« Qu'il s'agisse de votre meilleure année ou d'une année que vous préféreriez oublier, jouer à des jeux était (espérons-le !) une évasion amusante fiable », a déclaré la société dans son billet de blog d'annonce. « De vos meilleurs jeux de l'année, à comment et quand vous avez passé le plus de temps à jouer, Steam Replay présente un récapitulatif de votre temps sur Steam en 2022 ».

Comment accéder à votre Steam Replay de 2022 ?

Pour accéder à votre Steam Replay, vous pouvez vous rendre en haut de la page de la boutique Steam et cliquer sur “Nouveautés et tendances”, puis sur “Rétrospective Steam 2022”. Ce récapitulatif vous montrera des mesures telles que vos jeux les plus joués, le nombre de sessions individuelles que vous avez lancées pour un jeu, et même la répartition entre vos jeux sur PC et sur Steam Deck.

Steam Replay dispose même d’options de partage pour que vos amis puissent voir votre propre replay si vous le souhaitez. Mieux encore, vous pouvez même générer des images à partager sur différents sites tels qu'Instagram, Facebook, Snapchat, et même TikTok.

Notons que Steam Replay prend les données entre le 1er janvier et le 14 décembre 2022, et n'inclut pas le jeu en mode hors ligne, ce qui explique pourquoi les mesures peuvent vous paraitre incomplètes. S’il vous arrive de passer en mode hors ligne pour éviter d’être perturbé par les messages de vos amis, il est probable que votre récapitulatif soit faussé.