Windows 12 fait une apparition discrète, Samsung ne vend pas autant de smartphones que prévu, c’est le récap

Windows 12 a pointé le bout de son nez lors de la Build 2023, Samsung peine à vendre ses smartphones de milieu de gamme, Starfield se dévoile dans un gameplay époustouflant, c'est le récap.

Ce lundi 12 juin 2023, au-delà du test du Medion Erazer Crawler E40, qui a fait grand bruit à la rédaction, et de l’arrivée en France du smartphone le plus performant et le plus cher de Xiaomi à ce jour, le Xiaomi 13 Ultra, nous retiendrons surtout que Microsoft avait caché des détails sur le Windows 12 au nez et à la barbe des participants de la Build 2023, et que les ventes de smartphones Samsung ralentissent comme jamais. On se souviendra aussi que Bethesda nous a fait le cadeau du jour, sous la forme d'un long gameplay de Starfield.

Windows 12 se dévoile furtivement à travers quelques éléments d’interface lors de la Build 2023

Windows 12 n’est attendu sur nos PC qu’à partir de l’année prochaine, et les détails le concernant sont plutôt rares. En décortiquant les conférences Build 2023 de Microsoft du mois dernier, un groupe d’internautes a découvert de nouveaux éléments de l’interface de du nouveau système d’exploitation. En plus d’optimiser son OS next-gen pour l’Intelligence artificielle et les processeurs ARM, Microsoft envisage de gros changements pour la barre des tâches.

Samsung enregistre un premier semestre 2023 catastrophique, ses smartphones se vendent beaucoup moins bien

Samsung reste l’entreprise qui vend le plus de smartphones au monde. Cela n’en rend la chute que plus brutale. Selon les prévisions des experts, la compagnie pourrait subir une baisse des ventes de ses téléphones portables de l’ordre de 10 % en 2023. Un bilan financier négatif que les ventes trop faibles de smartphones pliables ne parviendront probablement pas à compenser.

Starfield vous met des étoiles plein les yeux dans un gameplay de 45 minutes

Les studios Bethesda misent beaucoup sur Starfield pour rattraper une année très mal commencée. Ce jeu de rôle, qui mêle les aspects d’un titre de science-fiction, tout en y ajoutant des phases d’exploration et d’action, est attendu pour le 6 septembre prochain. Pour nous faire patienter, ses créateurs ont publié un long gameplay sur YouTube. S’il remplit le potentiel que ces 45 minutes laissent entrevoir, le jeu promet d’être tout bonnement incroyable.

