Une smart TV Xiaomi 32″ à moins de 180€ chez AliExpress

Pendant une journée seulement, AliExpress vous propose la Smart TV Xiaomi Mi TB P1 32 pouces à moins de 180€ ! Découvrez comment profiter de cette offre exceptionnelle dans cet article.

Vous cherchez une Smart TV, mais vous ne souhaitez pas vous ruiner ? Nous avons trouvé l'offre idéale : La Smart TV Xiaomi Mi TV P1 32″ à seulement 179€ au lieu de 199€.

Comment profiter de cette offre ? Rien de plus simple ! Il vous suffit d'utiliser le code SDFR109 lors de votre commande.

Mais attention, cette offre n'est valable que dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 26 février à 9h. Vous n'avez donc que 24h pour en profiter.

Un affichage sans bordures et l'assistant Google intégré

La Xiaomi Mi TV P1 ne coûte qu'une bouchée de pain, mais elle n'en est pas moins technologique. Parmi tous ses avantages, on note :

L'affichage sans bordures

La compatibilité Android TV

L'assistant Google intégré

Une télécommande Bluetooth avec commandes vocales

Grâce à son absence de bordures et de cadre sur trois côtés, la Smart TV permet un visionnage spectaculaire et unique. L'expérience utilisateur est plus immersive et agréable. Son écran LED HD permet également une image est nette et réaliste avec des couleurs éclatantes.

Dotée d'Android TV, elle simplifie vos soirées en proposant plus de 400 000 films et émissions. Vous pouvez aussi la personnaliser en téléchargent plus de 7000 applications. Parmi elles, on trouve Netflix, Prime Video, Youtube, Google Play, PatchWall, etc.

Autre avantage de taille, elle est compatible avec l'assistant Google. Il suffit donc d'appuyer sur la touche Assistant Google de votre télécommande pour contrôler votre téléviseur avec votre voix. Sa télécommande Bluetooth peut, de plus, être utilisée dans toutes les directions et fonctionne à 360°.

On note également les fonctions intégrées Chromecast et Miracast pour diffuser vos contenus sur votre TV depuis votre smartphone ou tablette, le décodage Dolby Digital et DTS-HD pour un son 3D puissant, deux haut-parleurs stéréo 5W, ainsi que la compatibilité WiFi et Bluetooth 5.0.

La livraison est gratuite et se fait dans un délai de 5 jours ouvrés. La Smart TV est expédiée depuis l'UE.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.