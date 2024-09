Une révolution se prépare dans les mises à jour pour les téléphones abordables de Samsung

La gamme Galaxy A de Samsung, connue pour ses smartphones abordables, pourrait bientôt bénéficier d'un support logiciel exceptionnel. Une nouvelle stratégie de mises à jour renforcerait la durabilité de ces appareils.

Dans le domaine des smartphones, Samsung se distingue par une politique de mises à jour solide pour ses modèles, qu'il s'agisse des haut de gamme Galaxy S, comme le S24, ou des plus abordables Galaxy A, tels que le A25 5G. Actuellement, les deux séries bénéficient de quatre mises à jour majeures d'Android et de cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui place la marque parmi les meilleurs du marché en termes de suivi logiciel, même pour ses modèles économiques. Cependant, la société semble prêt à aller encore plus loin avec sa prochaine génération de téléphones abordables.

Cependant, Samsung semble prêt à changer cette dynamique avec son prochain modèle de la gamme A : le Galaxy A16 5G. Selon des fuites, ce smartphone d’entrée de gamme pourrait offrir une durée de support logiciel sans précédent. Il bénéficierait de six mises à jour majeures d'Android et de six ans de correctifs de sécurité, ce qui représente une avancée majeure pour un téléphone de cette catégorie. Destiné aux utilisateurs à la recherche d'un appareil durable et économique, ce dernier pourrait redéfinir les standards des téléphones abordables.

Samsung rehausse le niveau pour ses téléphones abordables

Avec cette nouvelle politique de mise à jour, le Galaxy A16 5G se rapprocherait des modèles les plus suivis, comme les Pixel de Google, tout en restant bien plus accessible. Bien que ce smartphone ne puisse rivaliser avec les sept ans de mises à jour promises par le Pixel 8a, il se distingue dans sa catégorie avec un prix estimé à environ 200 €, rendant ses six ans de support d'autant plus impressionnants.

Outre ses mises à jour prolongées, le Galaxy A16 5G devrait proposer un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Exynos 1330 ou Dimensity 6100, et des configurations de RAM allant jusqu'à 8 Go. Avec un design moderne, plusieurs options de stockage, et une certification IP54, ce modèle attendu en Inde d'ici la fin du mois pourrait bien révolutionner l’offre des smartphones abordables.