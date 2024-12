Une révolution dans la production d’hydrogène vert en vue

Des chercheurs japonais de l'université de Shinshu viennent de franchir une étape majeure dans la production d'hydrogène vert, ouvrant la voie à une possible transformation de l'industrie énergétique.

Leurs travaux, publiés dans la prestigieuse revue Frontiers in Science, présentent un nouveau réacteur photocatalytique dont les performances pourraient bouleverser le secteur. L'innovation réside dans le développement de photocatalyseurs en feuilles qui permettent de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène en deux étapes distinctes.

Cette approche, bien que plus complexe que la séparation simultanée, offre une efficacité nettement supérieure tout en restant simple à mettre en œuvre. Les résultats sont particulièrement prometteurs : durant une période d'essai de trois ans sur un réacteur de 100 mètres carrés, l'équipe a observé une efficacité de conversion de l'énergie solaire jusqu'à 1,5 fois supérieure en conditions naturelles par rapport aux tests en laboratoire sous lumière artificielle.

Lire également – Préparez-vous à la fin des voitures thermiques en 2035, l’Europe confirme son plan

L’industrie pourrait faire un grand pas en avant avec ce nouveau type de réacteur

Cette avancée arrive à point nommé. Actuellement, la majorité de l'hydrogène mondial est produite à partir de ressources fossiles, une méthode incompatible avec les objectifs de transition énergétique. La technologie développée par les chercheurs japonais pourrait offrir une alternative véritablement verte, n'utilisant que de l'eau et l'énergie solaire comme matières premières.

Lire aussi : La police municipale s’achète des Tesla Model 3 et Y, quelle bonne nouvelle pour Renault et Stellantis

Cependant, le chemin vers une commercialisation reste encore long. Le rendement actuel du système, d'environ 1 %, doit être sensiblement amélioré pour atteindre une viabilité économique. Les chercheurs visent un objectif de 5 % pour rendre l'hydrogène ainsi produit compétitif face à celui issu des énergies fossiles.

Pour y parvenir, l'équipe travaille sur deux axes : le développement de photocatalyseurs plus performants et la conception de réacteurs expérimentaux de plus grande envergure. Si ces objectifs sont atteints, cette technologie pourrait révolutionner la production d'hydrogène vert et accélérer significativement la transition énergétique mondiale.