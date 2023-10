Une offre incontournable chez Darty sur ce PC gaming Asus à moins de 1000€ !

Pour les gamers en quête d'une affaire à saisir, voici une opportunité à ne pas manquer. Darty vous propose une réduction exceptionnelle sur le PC portable Gaming ASUS TUF F15, une machine taillée pour les passionnés de jeux vidéo.

Profiter de l'offre chez Darty

Il est rare de voir une telle ristourne, surtout sur un produit de cette qualité. Grâce à l'offre en cours chez Darty, bénéficiez d'une réduction de -200€ sur le ASUS TUF F15 TUF566HE-HN402W NOIR. Affiché habituellement à 999,99€, il est désormais disponible à seulement 799,99€. Une aubaine pour ceux qui veulent s'équiper sans dépasser leur budget.

Des performances à couper le souffle sans casser sa tirelire

La gamme TUF d'ASUS est un véritable gage de qualité et de performance dans l'univers du gaming. Et ce modèle F15 ne fait pas exception. Doté d'un processeur Intel® Core™ i7-11800H de dernière génération, il assure une fluidité optimale, même lors des sessions de jeux les plus intenses, et ce, sur un écran 15,6″ Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144Hz.

L'affichage est également à la hauteur des attentes les plus exigeantes grâce à sa carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti, permettant de jouer en Full HD sans le moindre ralentissement. Le stockage, quant à lui, repose sur un SSD de 512Go et d'une RAM de 16Go offrant rapidité et réactivité, que ce soit pour le démarrage de la machine ou le lancement de vos applications et jeux préférés.

Mais ce n'est pas tout. Son design, élégant et robuste, saura séduire les amateurs d'esthétisme. Et pour ceux qui jouent de longues heures, le système de refroidissement de cet ASUS TUF F15 a été pensé pour garantir une performance constante, tout en préservant la machine de la surchauffe.

En somme, c'est un investissement judicieux pour tout gamer sérieux qui souhaite allier performance, esthétique et longévité.

Profitez dès maintenant de cette offre chez Darty et entrez dans une nouvelle dimension de gaming avec l'ASUS TUF F15 TUF566HE-HN402W NOIR !