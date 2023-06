Une nouvelle Tesla fait son apparition sur les routes, ChatGPT est maintenant capable de créer des malwares, c’est le récap

ChatGPT est maintenant capable de créer des malwares qui passent sous les radars, une nouvelle Tesla a été repérée sur les routes californiennes et WhatsApp intègre une fonctionnalité inspirée par Telegram, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du jeudi 8 juin 2023. Aujourd’hui, nous avons un nouveau modèle de voiture qui se balade sur les routes, un Chatbot capable de faire de gros dégâts ainsi qu’une application de messagerie qui s’inspire de son concurrent pour sa nouvelle fonctionnalité. C’est parti !

ChatGPT peut maintenant créer des malwares bien plus dangereux qu’avant

ChatGPT ne peut théoriquement pas créer de virus ou autres malware, OpenIA ayant mis des garde-fous pour éviter que des petits malins l’utilisent à mauvais escient. Toutefois, des chercheurs en cybersécurité ont annoncé avoir contourné le problème, demandant même au Chatbot de créer un code polymorphe, soit indétectable. Bien entendu, le processus pour en arriver là n’a pas été dévoilé au grand public, mais cela fait tout de même froid dans le dos.

La nouvelle Tesla Model 3 en fuite

La prochaine version de la Tesla Model 3 se fait attendre. Ce modèle, connu sous l’appellation Project Highland, a récemment été repéré sur les routes de Californie. Si le constructeur fait tout pour camoufler les formes de son bébé, on peut tout de même avoir une idée du design. Nouveaux capteurs, phares et clignotants remaniés, cette future itération apporte quelques changements intéressants. Elle devrait être officialisée dans le courant de l’année.

WhatsApp introduit une fonctionnalité inspirée par la concurrence

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire au monde et il est normal que chacune de ses nouveautés soient scrutées à la loupe. La dernière est intéressante : il s’agit des chaînes. Le concept est de proposer aux utilisateurs de rejoindre des canaux de discussion gérées par des marques. Ces dernières sont les seules capables d’envoyer des messages et peuvent ainsi partager leurs dernières actus à leurs abonnés. Un système qui rappelle fortement ce qui existe déjà sur Telegram, un service concurrent.

