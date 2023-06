Carrefour lance Hopla, un chatbot basé sur ChatGPT pour faire ses courses

Carrefour vient d'annoncer le lancement ce jeudi 8 juin 2023 trois outils innovants basés sur la célèbre IA d'OpenAI ChatGPT-4. L'enseigne propose désormais sur son site un robot qui pourra aider les consommateurs à faire les courses selon différents critères (budget, contraintes alimentaires, etc.).

Depuis des années maintenant, Carrefour a régulièrement fait en sorte d'être à la pointe de la technologie. L'enseigne de grande distribution a été l'une des premières à se lancer dans le métaverse en mai 2022, avec des entretiens d'embauche passés directement dans cet univers virtuel.

Carrefour a également pris le virage de l'électrique à 100%. Après un partenariat avec Tesla pour installer des Superchargeurs sur ses parkings en février 2022, l'entreprise a décidé d'installer des bornes de recharge sur les aires de stationnement des Carrefour Market.

Après le métaverse et la mobilité électrique, logique donc de voir Carrefour investir dans la technologie du moment : l'intelligence artificielle. En effet, le concurrent d'Auchan et Géant Casino annonce le lancement ce jeudi 8 juin 2023 de trois nouvelles technologies basées sur Chat-GPT 4, l'IA conversationnelle d'OpenAI.

Carrefour lance une IA pour faire ses courses

Commençons par le plus important à nos yeux : Hopla. Derrière ce nom se cache le nouveau chabot lancé par Carrefour. Via ce robot basé sur ChatGPT-4, l'idée est simple : aider les utilisateurs à faire leurs courses.

Directement disponible sur la page d'accueil du site de Carrefour, les clients pourront lui demander de l'aide pour composer des paniers de produits selon un budget souhaité, des contraintes alimentaires ou des idées de menus. Ainsi, le robot pourra par exemple vous proposer un panier sans gluten, ou bien entièrement composé de produits bio.

Dans le même ordre d'idée, on pourra lui demander de concevoir un panier de fruits et légumes pour 4 personnes pour une semaine, avec un budget limité de 30 ou 50 €. Une fonctionnalité appréciable, surtout en ces temps d'inflation. D'après Carrefour, le robot Hopla est d'ores et déjà disponible sur le site Carrefour, mais étrangement impossible d'en trouver la moindre trace pour l'instant.

l'IA permet également d'enrichir les fiches produits

Par ailleurs, Carrefour a commencé à utiliser l'IA pour enrichir les fiches produits de la marque. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, Carrefour compte proposer des fiches produits plus détaillés sur son site, et à ce plus rapidement qu'auparavant. Les résultats sont déjà visibles, avec plus de 2 000 fiches produits supplémentaires ajoutés sur le site.

“L'intégration des technologies d'OpenAI est une opportunité formidable pour Carrefour. En étant pionnier dans l'utilisation de l'IA générative, nous voulons prendre une longueur d'avance et inventer le commerce de demain”, a déclaré Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour.