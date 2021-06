Amazon, PayPal, Twitter, Twitch… une panne mondiale paralyse une partie du web

Amazon, PayPal, Twitter, Twitch, Reddit, Deliveroo et bien d'autres sont touchés par une panne mondiale qui rend une partie du web inaccessible. Le problème semble lié à la plateforme de cloud edge Fastly, qui héberge une partie des services concernés.

Vous l'avez sans doute remarqué : une partie du web est inaccessible ce matin. Il est en effet impossible de se connecter à quelques uns des plus gros sites internet, dont, par exemple Amazon, PayPal, Twitter, Twitch ou Reddit depuis quelques heures. Les sites concernés répondent de manière erratique aux requêtes et affichent sporadiquement des pages web incomplètes, sans feuille de style.

Tout indique que le dénominateur commun des sites concernés est un fournisseur de cloud. Or, cette fois-ci il ne s'agit pourtant pas de Cloudflare, à l'origine de quelques unes des pannes les plus mémorables de ces dernières années, mais le fournisseur de cloud concurrent Fastly. Cet acteur s'impose de plus en plus depuis quelques temps grâce à ses services innovants.

Une panne chez Fastly met Amazon, PayPal, Twitter et Twitch hors ligne

Fastly délivre une solution que la firme appelle cloud edge. Concrètement il s'agit de délivrer les services de ces sites via des serveurs physiquement situés au plus près des clients et utilisateurs. Pour l'heure on a très peu d'informations sur les causes de cette panne et les efforts que Fastly est en train de mobiliser pour rétablir la situation. Le fournisseur se contente de dire sur sa page dédié au statut de ses services “nous enquêtons en ce moment sur un impact potentiel des performances avec nos services CDN”.

Néanmoins, il suffit de se balader quelques minutes sur le web pour se rendre compte de la gravité du problème. D'autant que des solutions de paiement majeures comme PayPal sont également affectées. En outre, Fastly gère aussi l'infrastructure cloud de services de paiement comme Stripe et Shopify utilisés par des milliers de commerçants en France.

Le site du fournisseur de cloud lui-même n'est accessible que par intermittence. On espère que la situation sera rapidement rétablie. Nous mettrons bien évidemment cet article à jour dès que de nouvelles informations sur les causes de cette panne seront connues.