Instagram : il fait croire à tout le monde qu’il mène une vie de rêve grâce à une IA

Pendant un mois, Kyle Vorbach a fait croire à ses proches qu’il menait une vie de rêve à base de soleil, voitures de luxe et rencontres de célébrités. Pourtant, pendant tout ce temps, le Youtubeur est simplement resté dans sa chambre, chez ses parents. Pour créer l’illusion, il a simplement utilisé une IA baptisée Stable Diffusion.

Difficile de passer à côté de l’engouement général autour de l’intelligence artificielle. La dernière tendance est bien sûr ChatGPT, une IA absolument bluffante capable de générer n’importe quel texte, répondre à n’importe quelle question et, dans les pires scénarios, voler votre emploi. L’intelligence artificielle peut désormais être utilisée par n’importe qui, et ce, dans n’importe quel but. Même s’inventer une vie.

C’est précisément ce qu’a décidé de faire le YouTubeur Kyle Vorbach. Tout a commencé sur Instagram, en octobre dernier, alors qu’il souhaitait modifier sa photo de profil. Pour cela, il a recours à Stable Diffusion, une IA similaire à Imagen, capable de créer une image parfaitement réaliste avec un simple texte descriptif. Impressionné par le résultat, Kyle Vorbach y voit là l’occasion de mener une petite expérience.

De sa chambre, il fait croire à tout le monde qu’il a eu une vie de rêve

Il décide alors de générer des dizaines d’images de lui se trouvant à New York, réalisant diverses activités touristiques telles que visiter Central Park ou manger une pizza entre amis (entièrement créé par Stable Diffusion). L’illusion fonctionne, mais Kyle Vorbach n’est toujours pas satisfait et veut aller encore plus loin. De sa chambre dans la maison familiale, il s’invente une vie de rêve à Los Angeles, sa ville natale.

Son Instagram prend l’allure d’un compte de célébrité : on le voit aux côtés de stars du cinéma telles que Ryan Gosling, au volant d’une voiture de luxe, en avion vers un énième voyage, bref, Kyle Vorbach entraîne sans relâche l’IA pour obtenir les images les plus réalistes possibles. Le succès est rapidement au rendez-vous et « l’escroc » accumule les likes. Un mois plus tard, il finit par révéler la supercherie à ses proches.

Étonnamment, il admet être lui-même, d’une certaine façon, être tombé dans son propre panneau. « Chaque fois que j’ai reçu un like sur l’une de ces photos, j’ai ressenti ces endorphines comme si c’était moi. Comme si quelqu’un que je connaissais avait aimé une photo de moi », explique-t-il sur sa chaîne YouTube.