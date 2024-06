Un site pirate populaire qui ferme ses portes après 10 ans d’existence, ces montres connectées Samsung qui ne recevront plus de mises à jour, c’est le récap

Ce site pirate populaire vient de fermer ses portes après 10 ans d'activité, Samsung qui va bientôt arrêter de mettre à jour ces montres connectées… C'est le récap

C’est l’heure du récap du lundi 3 juin 2024. Aujourd’hui, nous avons appris qu’un site de streaming illégal actif depuis 2015 a été fermé par la police. Ensuite nous avons vu que Samsung allait arrêter d’envoyer des mises à jour pour certaines montres connectées. Enfin, nous savons maintenant quand SpaceX lancera son abonnement Starlink pour smartphones.

IPTV: APRÈS UNE DÉCENNIE D'ACTIVITÉ, CE SITE DE STREAMING ILLÉGAL TRÈS FRÉQUENTÉ A ÉTÉ CONTRAINT DE FERMER SES PORTES

La police espagnole a réussi à fermer un site de streaming illégal, TV Mucho, après une enquête déclenchée en 2022 à la suite d'une plainte de l'Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE). Ce site en activité depuis 2015 proposait un accès illégal à environ 130 chaînes de télévision et à des milliers de films et séries moyennant un abonnement mensuel. Son créateur, un individu originaire des Pays-Bas, aurait gagné 5,3 millions d'euros en 10 ans. Huit personnes ont été arrêtées en Espagne. Les autorités ont désormais accès aux informations personnelles des utilisateurs.

SAMSUNG S'APPRÊTE À INTERROMPRE LES MISES À JOUR DE CES MONTRES CONNECTÉES

Samsung mettra bientôt fin à la prise en charge de ses montres connectées fonctionnant sous Tizen. Cette décision marque la transition vers la plateforme Wear OS, adoptée avec le lancement de la série Galaxy Watch 4 en 2021. À partir du 30 septembre 2024, le Galaxy Store cessera de vendre du contenu payant pour ces appareils, suivie par l'arrêt des téléchargements de nouveaux contenus le 31 mai 2025. Bien que décevante pour certains, cette évolution permettra à la société de se concentrer sur ses derniers modèles.

SPACEX ENVISAGE DE PROPOSER UN ABONNEMENT STARLINK POUR SMARTPHONES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

SpaceX envisage de lancer un abonnement Starlink pour smartphones d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation réglementaire. Cette initiative, dévoilée dans un dossier sur les nouvelles règles de la connectivité par satellite de la FCC, vise à fournir des services de messagerie, d'appels vocaux et de navigation web aux smartphones non modifiés. Le système, appelé Starlink cellulaire, offrira une connectivité directe par satellite aux utilisateurs.

