Un propriétaire de Tesla crée un bouchon monstre dans un centre-ville français, vous ne devinerez jamais pourquoi

Voilà une leçon que ce conducteur ne risque pas d'oublier. Dans la ville portuaire de Sète, à 40 minutes de Montpellier environ, le soleil brille en cette fin de matinée du 21 août. Il est 11h45 et alors que plusieurs personnes s'apprêtent à aller manger, les plus chanceuses attendent le bus qui les conduira à la plage où elles dégusteront le pique-nique qu'elles tiennent à la main. Une journée normale en somme, jusqu'à ce qu'une voiture arrêtée au feu rouge ne commette l'impensable.

Nous sommes Grande rue Mario-Roustan, au niveau du restaurant La cave à manger. Pour vous situer, c'est en plein centre-ville, au bord de l'eau. Probablement distraite par le beau temps, ou pensant à son repas à venir, une personne installée au volant de sa Tesla appuie sur la notification qui s'affiche sur l'écran de contrôle de véhicule. Pas de chance, cela provoque un embouteillage monstre pendant 45 minutes. Mais pourquoi ?

Ce conducteur de Tesla paralyse tout un centre-ville pour une raison surprenante

La raison est très simple : la notification en question était une demande de confirmation pour lancer une mise à jour de la voiture. Le problème, c'est que ça dure entre 20 et 45 minutes en moyenne, et qu'évidemment, il est impossible de rouler pendant le processus. Le faire en plein milieu de la route n'est donc pas une très bonne idée pour faire dans l'euphémisme. La police est intervenue pour rediriger le trafic tant bien que mal et sûrement expliquer ce qu'il se passait à la centaine de gens qui attendait le bus sans le voir venir.

Il a toutefois fallu attendre que la mise à jour se termine et que la Tesla reparte pour que tout rentre dans l'ordre. On peut comprendre que quelqu'un soit impatient de profiter des dernières nouveautés prévues pour sa Model 3 ou autre, mais d'une manière générale, mieux vaut s'arrêter quelque part où on ne gênera personne avant de lancer la procédure. L'histoire ne dit pas pourquoi le conducteur, ou la conductrice, n'y a pas pensé avant.

Source : Midi Libre