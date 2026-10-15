GTA 6 : Rockstar publie un nouveau trailer explosif un mois avant la sortie

Rockstar Games a mis en ligne une bande annonce de lancement inédite pour GTA 6. Ce nouveau trailer fait la part belle eux scènes d’action.

La campagne de communication pour faire la promotion de GTA 6 continue de battre son plein. Après le grand aperçu de gameplay sur Netflix fin août, Rockstar Games avait surtout fait parler du jeu avec des produits dérivés, entre album sur CD et vinyle et édition collector particulièrement chère.

Le studio a finalement publié aujourd’hui de nouvelles images du titre via une bande annonce de lancement d’une durée d’1 minute et 30 secondes. On nous explique que les images du trailer ont été capturée en jeu sur PlayStation 5. Le trailer est rythmé avec bon nombre de scènes d’action : cascade en moto, explosions, course-poursuite avec la police, braquage de banque, fusillades et scène d’action incluant un hélicoptère. Le tout est agrémenté de morceaux inédits du duo électro français Justice. Le nouveau single Flower in a Hurricane, en collaboration avec les artistes Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard, est d’ailleurs disponible à l’écoute sur les services de streaming.

GTA 6 : un trailer inédit nous présente Jason et Lucia dans Vice City

“Vice City, États-Unis. Jason et Lucia ont toujours su que rien n’était joué d’avance. Mais lorsqu’un coup facile tourne mal, ils se retrouvent plongés dans les bas-fonds de la ville la plus ensoleillée d’Amérique, au cœur d’un complot criminel qui s’étend à travers l’État de Leonida. Plus que jamais, ils devront compter l’un sur l’autre pour s’en sortir vivants”, met en contexte Rockstar.

On remarque quelques détails intéressants, comme le bracelet électronique à la cheville de Lucia, qui matérialise son passé de criminelle et le fait qu’elle a été attrapée. On imagine qu’il s’agit d’un élément important du scénario. Peut-être même que Rockstar a prévu des contraintes de gameplay avec Lucia, qui ne pourrait pas agir n’importe où et n’importe quand à cause de ce bracelet électronique.

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Il se murmure qu’une version PC pourrait voir le jour dès le premier trimestre 2027. GTA 6 Online serait rendu disponible plus tard l’année prochaine.