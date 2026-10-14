Depuis plusieurs jours, un dépôt GitHub permettait d’avoir accès à plus de 600 jeux PS5 gratuitement, si celle-ci a été jailbreakée. Le dépôt a depuis été supprimé par son auteur, supposément après avoir reçu des pressions de la part de Sony. Ce qui n’a pas empêché les pirates de le republier dans la foulée.

Ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’un jailbreak effectif de la PS5 ne voie le jour. En janvier de cette année, la première grosse barrière de sécurité a sauté. Quelques mois plus tard, Sony a eu l’excellente idée d’énerver tous ses joueurs, dont font partie quelques développeurs bien acharnés, en annonçant la fin du format physique. Résultat : nous n’avons jamais été aussi de pouvoir émuler pleinement la PS5, et le jailbreak est désormais bel et bien là.

Le 29 septembre dernier, le programme Relapse commence à circuler, entraînant le jailbreak de nombreuses PS5. Dans la foulée, un dépôt GitHub apparaît, du nom d’Overdrive. Celui-ci prend la forme d’une boutique en ligne, sur laquelle est hébergée des centaines et des centaines de jeux. Plus de 1600, pour être précis, autant de titres qu’il est possible de télécharger gratuitement si le jailbreak est installé sur sa console. Devinez qui n’a pas apprécié la nouvelle ?

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Cette boutique pirate propose des centaines de jeux PS5 gratuitement

Depuis quelques heures, Overdrive ne fonctionne plus sur les PS5 jailbreakées. Son dépôt GitHub, quant à lui, affiche dorénavant une erreur 404. Sur les réseaux sociaux, il se murmure déjà que Sony est à l’origine de cette fermeture, la firme ayant envoyé une mise en demeure à son auteur pour lui faire cesser ses activités. Mais ni Sony ni des comptes de confiance n’ont corroboré l’information pour le moment.

Toujours est-il que les pirates n’ont pas dit leur dernier mot. Comme on pouvait s’y attendre, des dizaines de forks sont apparus sur GitHub après que le dépôt d’origine a disparu. La plupart d’entre eux intègrent un mode d’emploi pour migrer de la version actuelle d’Overdrive à la nouvelle, pour ceux qui auraient déjà installé l’application. Un bel effet Streisand, en somme.