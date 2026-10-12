WhatsApp est enfin compatible avec la programmation de messages sur Android

L’application WhatsApp pour Android se dote d’une fonction permettant de programmer l’envoi de messages, attendue depuis longtemps.

WhatsApp
Crédits : 123RF

En février dernier, nous apprenions que WhatsApp testait en interne une fonction de programmation d’envoi de messages, une fonctionnalité présente sur la version Business de l’application pour les professionnels, mais absente de la version grand public. Huit mois plus tard, cette option bien pratique commence à être déployée. Certains utilisateurs qui participent au programme bêta de WhatsApp y ont accès sur Android (build 2.26.40.7), et le déploiement devrait s’accélérer dans les semaines à venir.

La programmation des messages prend en charge le texte, les liens, les photos et les vidéos, et est compatible avec le chiffrement de bout en bout, explique WABetaInfo. Pour envoyer un message à une autre date et à l’heure voulue, il suffit de le saisir normalement dans la discussion concernée, puis d’appuyer longuement sur le bouton d’envoi. Une interface apparaît alors pour choisir quand WhatsApp doit envoyer le message. Celui-ci est alors expédié en temps voulu, même si l’application est fermée.

WhatsApp s’offre enfin une programmation d’envoi de messages

Pour les photos et vidéos, il existe pour l’instant une limite d’un média en simultané. Il n’est pas possible de programmer l’envoi de plusieurs photos ou vidéos en même temps. La procédure à suivre est autrement identique que pour envoyer du texte ou un lien. Il est aussi possible de programmer l’envoi depuis l’éditeur d’image, le menu qui permet aux utilisateurs de modifier une photo ou d’ajouter une légende avant l’envoi.

Il existe aussi des restrictions quant au moment où l’on peut anticiper l’envoi d’un message. Il n’est pas possible de le programmer pour dans moins de 10 minutes, et au-delà de 2 semaines. Cette amplitude reste assez large pour répondre à la plupart des besoins. Quand un message est programmé, il est affiché dans une section dédiée de l’écran d’informations de la conversation. L’expéditeur peut s’y rendre pour consulter, gérer et supprimer ses messages programmés avant leur envoi.

Dans les chats de groupe, les messages ne sont envoyés qu’aux membres présents dans le groupe au moment de leur programmation, et pas au moment de leur envoi.


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