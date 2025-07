Derrière votre VPN pourrait se cacher un logiciel espion, il existe quatre astuces simples pour les éviter

Des utilisateurs Android se sont fait espionner par de fausses applications VPN. Derrière ces outils censés garantir votre anonymat se cache en réalité DCHSpy, un logiciel espion utilisé par MuddyWater, un groupe de cyberespionnage iranien. Voici comment s'en protéger.

De plus en plus d’internautes recourent aux VPN (réseau privé virtuel), une solution efficace pour protéger leur activité en ligne ou pour contourner des restrictions géographiques de contenus sur Internet. Comment ? Grâce au chiffrement des connexions et au masquage de la localisation réelle de leur adresse IP. Mais même là, le risque 0 n’existe pas.

Une nouvelle campagne de logiciels espions a été débusquée par des chercheurs du fournisseur de sécurité Lookout. Ils ont découvert une nouvelle version d’un logiciel nommé DCHSpy, qui se fait notamment passer pour des applications VPN légitimes.

DCHSpy, un logiciel espion Android caché derrière des applications VPN

Ce logiciel espion est intrusif et capable de collecter vos informations sensibles : données WhatsApp, contacts, SMS, fichiers, localisation, journaux d’appel. Il peut même enregistrer de l’audio et prendre des photos. Si DCHSpy n’est pas nouveau sur le marché des logiciels espions – il a été détecté pour la première fois en juillet 2024 –, les 4 nouveaux échantillons dont disposent désormais les chercheurs montrent à quel point la surveillance mobile devient de plus en plus sophistiquée et ciblée. Les pirates utilisent apparemment deux services VPN malveillants pour diffuser DCHSpy : EarthVPN et ComodoVPN – auparavant c’était HideVPN, une fausse application, qui était utilisée.

DCHSpy est utilisé par MuddyWater, un groupe de cyberespionnage iranien soupçonné d’être lié au ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité. Les pirates ont exploité le conflit Israël-Iran faisant exploser la demande de VPN : à mesure que l’accès à l’Internet se restreint, les Iraniens recourent de plus en plus à ces services. Une semaine après le début du conflit, la campagne de logiciels espions était lancée. « Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est l’utilisation de plateformes de confiance comme Telegram pour distribuer des APK malveillants, souvent sous le couvert d’outils censés protéger la vie privée », déclare Azam Jangrevi, l’analyste iranienne en sécurité de l’information, à TechRadar.

L’heure est donc à la vigilance pour tous ceux qui souhaitent télécharger un nouveau service VPN, ou toute autre application, ces découvertes montrant à quel point la surveillance mobile s’est sophistiquée et est devenue ciblée. Voici les recommandations de Jangrevi contre l’espionnage de vos smartphones, en attendant Android 16 :

«Évitez de télécharger des applications depuis des sources non officielles, même si elles semblent offrir une meilleure confidentialité.

Restez sur des boutiques d’applications vérifiées,

Examinez attentivement les autorisations des applications,

Et utilisez des solutions de sécurité mobile capables de détecter des menaces comme DCHSpy. »

L’utilisation de clés de sécurité matérielles et des applications de messagerie chiffrées validées par des chercheurs indépendants est également fortement recommandée par Jangrevi, surtout si vous êtes dans une région ou une profession à haut risque, telle que le journalisme ou l’activisme.