Un FAI Suisse offre 18 ans d’internet gratuit si vous appelez votre bébé comme lui

Le FAI suisse Twifi offre 18 ans d'internet gratuit, à condition d'appeler son bébé comme lui. De jeunes parents ont sauté sur l'occasion, et ont baptisé leur petite fille Twifia afin d'obtenir le précieux sésame.

Voilà une opération promotionnelle plutôt originale. L'opérateur suisse Twifi offre 18 ans d'internet gratuit, à une seule condition bien précise : baptiser sa fille Twifia ou son garçon Twifius, deux prénoms dérivés du nom de fournisseur d'accès internet. Comme le précise l'entreprise sur son site officiel, il suffit d'envoyer une photo de l'acte de naissance civil de l'enfant.

Après vérification de l'authenticité du document, “la connexion internet gratuite de Twifi sera disponible pendant 18 ans”. Visiblement, l'opération a séduit un couple helvète. Les jeunes parents ont sauté sur l'occasion, et ont décidé de donner comme troisième prénom Twifia à leur petite fille. Le certificat de naissance a été envoyé au FAI, qui a validé le document. Philippe Fotsch, directeur de Twifi, a confirmé que son entreprise allait offrir l'accès Internet à toutes les Twifia et Twifius jusqu'en 2038.

À la recherche d'un prénom insolite

L'opérateur accepte donc que Twifia ou Twifius soit utilisé comme second ou troisième prénom, ce qui permet au moins à l'enfant d'avoir un premier prénom, disons moins fantasque. Les parents, âgés respectivement de 30 et 35 ans, se disaient à la recherche d'un prénom insolite. Le père assure que plus il y pensait, “plus le nom devenait unique pour moi, et c'est à ce moment-là que la chose a pris son charme”.

Pour la jeune maman, ce prénom a une dimension spirituelle : “ce nom signifie connexion, un lien éternel ! Il y a des prénoms bien pires. En plus, nous prononçons Twifia, plus il nous plaît”, se justifie-t-elle. Les parents assurent qu'ils placeront l'argent économisé grâce à l'offre de Twifi sur un compte épargne au nom de leur petite fille. Ils espèrent pouvoir utiliser ces fonds pour financer les études de leur enfant, ou lui payer une voiture à ses 18 ans.

“Et si elle grandit et qu'elle déteste absolument son nom, elle pourra utiliser l'argent pour le changer. Tout le monde est gagnant”, garantit le couple dans un moment de lucidité.

Source : La Voix du Nord