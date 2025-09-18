Un bug empêche les smartphones Samsung de télécharger les mises à jour

Certains utilisateurs sont dans l'incapacité de télécharger la dernière mise à jour de Samsung sur leur mobile. Un message d'erreur leur explique de réessayer plus tard ou de passer par l'outil Smart Switch sur PC.

Samsung a commencé à déployer son correctif de sécurité mensuel du mois de septembre sur ses appareils. Mais certains propriétaires d'un smartphone Galaxy sont dans l'incapacité de télécharger la mise à jour. Quand ils cherchent la dernière version disponible dans les paramètres de leur mobile, s'affiche le message suivant : “Impossible de télécharger la mise à jour : le serveur a atteint sa limite de téléchargement quotidienne. Réessayez demain ou effectuez la mise à jour avec Smart Switch sur votre ordinateur”.

SammyGuru a constaté le problème sur un Galaxy Z Fold 7 aux États-Unis, et après enquête, a découvert que d'autres utilisateurs avaient aussi été empêchés d'installer la mise à jour sur leur dispositif, voyant apparaître le même message d'avertissement. Il s'agit sans doute d'un problème technique, car on imagine mal un géant de l'industrie comme Samsung restreindre l'accès à des mises à jour de sécurité pour épargner ses serveurs.

Impossible de télécharger une mise à jour sur son smartphone Samsung

Ce bug n'est pas nouveau et semble faire son retour une fois de temps en temps, ciblant des appareils spécifiques. En 2021, on peut par exemple trouver des témoignages sur le forum de Samsung de possesseurs de Galaxy A52 ou A51 qui ne pouvaient pas être mis à jour par le système habituel. Après avoir attendu plusieurs jours en espérant qu'il s'agisse d'un souci côté serveur uniquement et tenté des solutions comme la réinitialisation du smartphone, un utilisateur s'était résolu à installer la mise à jour depuis son PC avec Smart Switch, une opération qui avait duré plus de trois heures.

Il faut espérer que le bug soit restreint à une très faible part d'utilisateurs, car il ne semble pas simple à résoudre si ce n'est pas à Samsung d'intervenir sur son infrastructure. Après le déploiement chaotique de One UI 7 en début d'année, retardé, plus suspendu après un premier lancement, et une disponibilité très fragmentée de One UI 8 désormais, Samsung doit encore s'améliorer en matière de support logiciel de ses appareils.