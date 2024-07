Un astéroïde de la taille d’une pyramide égyptienne vient de passer entre la Terre et la Lune

Samedi matin, un astéroïde nommé 2024 MK, de la taille de la Grande Pyramide de Gizeh en Egypte, est passé très près de la Terre. Des événements comme celui-ci nous rappellent l'importance de surveiller ces géants du cosmos.

Les astéroïdes qui passent proche de la Terre suscitent souvent des inquiétudes et nous rappellent notre place dans l’univers. Par exemple, en février 2024, l'astéroïde 2008 OS7, de taille similaire à celle d'un stade de football, avait effectué un passage sans danger près de notre planète, capturé avec précision par les radars avancés de la NASA. Ce type d'événement rappelle l'importance de surveiller ces géants, bien que les études récentes rassurent sur l'absence de risque d'impact majeur pour les 1000 prochaines années.

Ce samedi 29 juin, un astéroïde de la taille de la Grande Pyramide de Gizeh en Egypte, identifié comme 2024 MK, est passé entre la Terre et la Lune. Découvert seulement deux semaines auparavant, il s'est approché à environ 290 000 km de notre planète. Si cela ne vous parle pas, dites vous que c’est seulement les trois quarts de la distance moyenne entre notre planète et la Lune.

Bien que 2024 MK ne présentait pas de risque immédiat de collision, sa proximité rappelle la menace potentielle des objets spatiaux. En comparaison, l'astéroïde 2011 UL21, passé jeudi, était à 6,6 millions de kilomètres de la Terre. Pourtant, même à cette distance, il est surveillé de près par les astronomes en raison de sa taille imposante, comparable à celle du Mont Everest.

Les impacts d'astéroïdes peuvent avoir des conséquences dévastatrices. En 2013, un petit astéroïde a explosé au-dessus de la Sibérie et a causé des blessures à plus de mille personnes. Un impact de 2024 MK, estimé entre 146 et 240 mètres de diamètre, aurait une énergie équivalente à celle de plusieurs bombes atomiques. La Journée de l'Astéroïde, célébrée dimanche, commémore l'événement de Tunguska en 1908, où une explosion similaire a détruit une vaste zone forestière en Sibérie. La NASA et d'autres agences spatiales surveillent continuellement ces objets pour prévenir de tels événements à l'avenir.

L'astéroïde 2024 MK, bien que classé comme potentiellement dangereux en raison de sa taille et de son orbite qui a croisé celle de la Terre, ne pose pas de menace. Toutefois, il rappelle l'importance de la vigilance et de la préparation face aux dangers potentiels de l'espace. Les progrès technologiques, comme la mission DART de la NASA, montrent que l'humanité se prépare activement à dévier de futurs astéroïdes si nécessaire.