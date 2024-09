Un aspirateur robot laveur Ultenic à moins de 200€ chez Darty – une offre à ne pas manquer !

Darty frappe fort avec une promotion sur l'aspirateur robot Ultenic D10, disponible à moins de 200€ grâce à une remise de -36%. Un appareil performant et polyvalent qui rendra le ménage plus simple et plus rapide.

Pour bien démarrer la rentrée, Darty propose une réduction de 36% sur l’aspirateur robot laveur Ultenic D10. Ce modèle, habituellement vendu à 249,99€, est désormais accessible à 159€. Une opportunité à saisir pour ceux qui souhaitent automatiser leur ménage avec un appareil puissant, capable de laver et aspirer en toute simplicité.

L’Ultenic D10 se distingue par sa puissance d’aspiration impressionnante de 4000 Pa, lui permettant d'éliminer poussière, débris et particules fines, même sur les tapis, où il ajuste automatiquement sa puissance. Avec une autonomie maximale de 150 minutes, cet aspirateur robot est capable de nettoyer de grandes surfaces sans avoir besoin de recharge fréquente.

Ultenic D10 : un nettoyage intelligent et complet

Autre avantage important de l'Ultenic D10 : son système de navigation LDS. Grâce à cette technologie, le robot cartographie votre intérieur et planifie un parcours optimisé pour couvrir l'ensemble de votre espace. De plus, s’il doit se recharger en cours de route, il reprendra son travail là où il s’était arrêté, garantissant un nettoyage sans faille.

Le D10 utilise un algorithme de nettoyage matriciel, une méthode qui lui permet de suivre une trajectoire précise en forme de grille, au lieu d’un simple parcours linéaire. Résultat : aucune zone n’est oubliée, pour une couverture parfaite de chaque pièce.

Commandes intuitives et zones interdites

L'Ultenic D10 est également très pratique à utiliser grâce à son application dédiée, qui vous permet de le contrôler directement depuis votre smartphone. Vous pouvez ainsi personnaliser ses modes de nettoyage, définir des horaires ou encore créer des zones interdites, là où vous ne souhaitez pas qu'il passe. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google, facilitant encore plus son utilisation.

Avec cette promotion exceptionnelle, l’Ultenic D10 est un choix malin pour ceux qui veulent combiner efficacité et praticité à un prix attractif. Disponible chez Darty à -36%, il devient un incontournable pour la rentrée, simplifiant le ménage tout en offrant une propreté impeccable.