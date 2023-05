Netflix : cette astuce “risquée” permet de contourner l’interdiction de partage de compte

Depuis quelques jours, Netflix a officiellement instauré en France l'interdiction du partage de compte. Pour que vos proches continuent à profiter de votre compte, il faudra payer des suppléments. A moins d'opter pour cette solution un tantinet risquée.

Comme vous le savez peut-être, depuis ce 24 mai 2023, Netflix a mis fin au partage de compte en France. Désormais, un compte Netflix ne peut être utilisé que par un ménage, si l'on en croit le billet de blog publié par la plateforme.

Pour que les membres de votre famille et/ou vos amis proches continuent de profiter du catalogue Netflix, il faudra payer des suppléments, à hauteur de 5,99 € par utilisateur.

Depuis quelques jours, vous et vos amis avez probablement reçu au moins une de ces notifications vous invitant à vérifier votre appareil via un code à usage unique. Là où le bât blesse, c'est que ce code est envoyé sur l'adresse mail du propriétaire du compte… Cerise sur le gâteau, il reste valable durant 15 minutes, pas plus.

En d'autres termes, la situation peut vite se transformer en calvaire pour le propriétaire du compte, qui se retrouvera inondé de codes à usage unique (et acculé par des proches insistants pour obtenir la précieuse vérification).

Partager le mot de passe de votre adresse mail

Or, plutôt que d'annuler votre abonnement ou de payer des accès supplémentaires, nos confrères de BGR ont une autre solution à vous proposer. Attention toutefois, elle présente quelques risques. L'idée est simple : partager le mot de passe de votre adresse électronique.

De prime abord, cela sonne comme une bien mauvaise idée, on vous l'accorde. Néanmoins, en procédant de la sorte, les personnes qui ont accès à votre compte pourront vérifier leurs appareils immédiatement sans vous importuner et sans s'inquiéter de manquer la fenêtre des 15 minutes.

Mais comme dit plus haut, partager le mot de passe de votre adresse électronique présente des risques pour votre sécurité et votre confidentialité. Pour éviter cela, le plus simple est donc de créer une nouvelle adresse mail dédiée exclusivement à votre compte Netflix.

Créer une adresse mail spécialement pour Netflix

En tant que titulaire du compte Netflix, vous devez tout d'abord créer une nouvelle adresse e-mail. Libre à vous de choisir le fournisseur de votre choix (Gmail reste l'option la plus pertinente, en raison des excellentes fonctions de confidentialité et de sécurité du service de messagerie électronique de Google).

Ensuite, il faudra définir un mot de passe fort et différent pour renforcer la sécurité de cette nouvelle adresse. Ceci fait, partagez-là aux utilisateurs. Notez qu'il faudra probablement configurer cette adresse Gmail sur les smartphones Android et iOS de la famille.

Maintenant, rendez-vous sur Netflix pour remplacer votre ancienne adresse mail par la nouvelle créée pour l'occasion. Voici la marche à suivre :

Connectez-vous à votre compte Netflix sur un ordinateur

Cliquez sur votre profil principal

Faites glisser ensuite le curseur jusqu'à l'onglet Compte

Cliquez maintenant sur Modifier l'adresse mail

Netflix va vous envoyer un code de sécurité à usage unique pour s'assurer de votre identité

Entrez le code à six caractères dans l'écran suivant

dans l'écran suivant Renseignez votre ancienne adresse mail et la nouvelle dans les fenêtres correspondantes

Appuyez sur Sauvegarder pour valider le processus

Voilà, votre compte Netflix est maintenant relié à votre nouvelle adresse mail spécial “Netflix”. Libre à vous de partager le mot de passe des comptes Gmail et Netflix aux utilisateurs de votre choix.

Une solution de contournement loin d'être infaillible

Comme le précise BGR, cette méthode fonctionne qu'avec un groupe de personnes de confiance. Via cette astuce, le propriétaire du compte n'aura plus à transmettre les codes de vérification à sa famille et ses amis à chaque connexion. Mais attention, cette solution de contournement n'est pas infaillible et ne vous débarrasse pas de la surveillance de la plateforme pour autant.

A l'avenir, il y a fort à parier que Netflix renforcera les contrôles des différents périphériques qui ont accès à votre compte. Tôt ou tard, la plateforme constatera qu'un trop grand nombre d'appareils se connecte à votre profil.