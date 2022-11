Twitter, TikTok, Telegram : les réseaux sociaux sont devenus l’El Dorado des retransmissions sportives illégales

Depuis plusieurs années maintenant, les réseaux sociaux comme TikTok, Twitch, Twitter ou encore Telegram sont devenus des alternatives fiables pour regarder des retransmissions sportives en toute illégalité. La Coupe du monde 2022, avec un très faible nombre de matchs diffusés en clair, renforce ce phénomène.

Auparavant, chercher un lien pour regarder gratuitement (et illégalement par extension) un match de football ou de basket sur le web pouvait s'apparenter à un parcours du combattant. Il fallait croiser les doigts pour tomber sur un lien avec une qualité d'image acceptable, tout en évitant les innombrables redirections vers des contenus pornographiques ou vers des sites de rencontres obscures.

Or depuis quelques années maintenant, cette chasse au streaming d'évènements sportifs est devenue une simple formalité. En effet, quelques minutes suffisent pour trouver une diffusion d'un match sur les réseaux sociaux comme Twitter, Twitch ou encore Telegram et TikTok.

Preuve en est avec la Coupe du Monde 2022 où deux clics suffisent pour trouver la retransmission de n'importe quelle rencontre, y compris celles réservées à BeIn Sports. Sur Telegram par exemple, il existe des groupes sur invitation qui proposent des liens à la qualité impeccable.

Les réseaux sociaux, le nouveau moyen de diffusion illégale pour les matchs

Dans un rapport publiée en juillet 2022, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) affirmait que “le piratage des contenus sportifs s'est renforcé ces dernières années, et les consommateurs illicites de retransmissions sportives visionnent essentiellement en live streaming, mais également via les boitiers IPTV et les réseaux sociaux”.

Selon l'institution issue de la fusion entre le CSA et l'Hadopi, 26% des spectateurs de retransmissions sportives illégales passent par les réseaux sociaux. Comme le précise Hervé Lemaire, directeur de LeakID, une entreprise spécialisée dans la chasse aux contenus illégaux, les utilisateurs se comptent par centaines de milliers. Ainsi, sur des rencontres importantes du PSG ou du Real Madrid, il lui est arrivé de voir plus de 300 000 spectateurs au cumulé sur différents streams.

Bien entendu, la Coupe du Monde 2022 ne fait qu'amplifier ce phénomène, avec une part très restreinte de matchs diffusés en clair sur TF1. Au total, seulement 28 rencontres sur 64 le seront. Pour voir les autres dans la légalité, il faut souscrire à un abonnement à 15 euros par mois sur BeIn Sports. Résultat, certains spectateurs n'hésitent pas à trouver des moyens illégaux pour suivre la compétition.

Il y a également un autre facteur à prendre compte. En effet, la lutte de l'ARCOM contre les sites d'IPTV et de streaming classiques sur le web portent ses fruits : plus de 800 sites bloqués depuis janvier 2022. Face à la diminution de cette offre, les utilisateurs se tournent donc sur les diffusions disponibles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, notez que les licenciements et démissions successif chez Twitter depuis le rachat par Elon Musk ont favorisé l'apparition des streaming illégaux. “Il n'y a personne pour faire de la modération et la passoire est trouée”, explique Pascal Chevallier, consultant médias pour l'agence conseil What's Hot dans les colonnes de France Info.