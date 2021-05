Twitter Ticketed Spaces : découvrez un premier aperçu de l’offre payante

Twitter s'apprête à lancer une offre payante, et des captures officielles nous en donnent un premier aperçu. Concrètement, seuls les utilisateurs avec plus de 1000 followers pourront profiter de la fonctionnalité. Après Apple et Google, Twitter a néanmoins décidé d'appliquer une confortable commission de 20% des revenus générés via Ticketed Spaces.

Twitter s'apprête à lancer une offre payante baptisée Ticketed Spaces. On en apprend davantage aujourd'hui grâce à une pluie de captures officielles de la fonctionnalité. Selon The Verge, Ticketed Spaces sera d'abord disponible aux Etats-Unis avant un déploiement plus vaste à une date ultérieure.

Tous les utilisateurs américains de plus de 18 ans qui ont plus de 1000 followers et qui ont animé trois Spaces gratuits dans les 30 derniers jours pourront lancer des des sessions de chat audio payantes avec leurs utilisateurs. Twitter s'est pour cela associé au spécialiste du paiement Stripe, et il y a déjà une nouvelle assez désagréable : Twitter prélèvera 20% de commission en plus des 30% prélevés par Apple sur l'App Store ou Google sur le Play Store.

Twitter détaille son offre payante aux Etats-Unis, criblée par les commissions

Donc dans le cas où un utilisateur facturerait ses tickets 10 €, cela signifie qu'il touchera 80% des 70% restants après commission d'Apple ou de Google, soit 5,60 €. Autrement dit toutes commissions mises bout à bout, l'utilisateur ne peut toucher que 56% du montant de ses tickets Twitter Ticketed Spaces.

En guise de consolation Twitter “offre” les frais de transaction Stripe. L'idée n'est dans tous les cas pas de permettre à tous les utilisateurs de franchir le pas des Ticketed Spaces payants dans un premier temps. Même si la fonctionnalité sera ouverte à tous les utilisateurs ayant plus de 1000 followers, à terme, dans un premier temps les équipes de Twitter veulent se concentrer sur un petit groupe d'influenceurs.

Ceux qui ne souhaitent pas facturer de ticket peuvent d'ailleurs déjà tester Spaces aux Etats-Unis à partir de seulement 600 followers. Twitter explique d'ailleurs s'être arrêté sur ce chiffre pour une bonne raison : “ces comptes sont plus susceptibles d'avoir une bonne expérience des conversations live à cause de leur audience existante”, explique le réseau social.

Source : The Verge