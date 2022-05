Twitter pourrait finalement coûter moins de 41 milliards d’euros à Elon Musk

Le rachat de Twitter par Elon Musk pourrait finalement lui coûter moins que les 44 milliards de dollars qu'il a proposés le mois dernier, selon une société d'investissement qui a parié contre les actions du géant des réseaux sociaux.

Les actions de Twitter sont en chute libre depuis déjà quelques heures maintenant, car le prolifique vendeur à découvert (short), Hindenburg Research, a publié un rapport percutant sur la stratégie de rachat d'Elon Musk. Le milliardaire avait à l’origine proposé 54,20 dollars par action pour la société, faisant monter le prix d’achat à 44 milliards de dollars. Cependant, ce tarif pourrait finalement être revu à la baisse.

Le fondateur de la société de vente à découvert Hindenburg Research pense que Musk peut clairement conclure un accord à ce prix. Cependant, l’offre de 44 milliards de dollars semble désormais démesurée compte tenu des récents événements qui ont perturbé le cours de l’action du géant américain.

Elon Musk pourrait réduire le prix de rachat de Twitter

Selon Hidenburg Research, l'opération sous sa forme actuelle est menacée en raison de plusieurs évolutions clés du marché depuis l'offre initiale de Musk le 14 avril, notamment une chute de plus de 17 % du cours de l’action au Nasdaq. La société rappelle également qu’en l'absence de l'offre de Musk, le cours de l'action Twitter serait d'environ 31,40 dollars, soit environ 37 % de moins que le cours de clôture de vendredi.

« Twitter a surperformé le Nasdaq d'environ 43 % depuis que Musk a révélé sa position initiale, ce qui laisse présager un retour à la baisse important si Musk renonce à l'opération », peut-on lire dans le rapport.

Hindenburg a ajouté que Musk pouvait même se permettre de payer les frais de rupture d'un milliard de dollars et qu'il avait la possibilité de renégocier s'il le souhaitait à un tarif plus abordable. Elon Musk pourrait bien être le seul à proposer autant d’argent pour ce rachat, Hindenburg notant que les chances pour Twitter de recevoir une meilleure offre sont « extrêmement faibles ». En réaction à ce rapport, le milliardaire a déclaré sur Twitter qu’il était « intéressant ». Il pourrait bien pousser le PDG de Tesla à tenter un coup de poker et proposer une nouvelle offre.

