Twitter : le mode sombre exaspère les utilisateurs sur PC

Twitter vient récemment d'intégrer le mode Sombre. Problème, il pose un sérieux problème à de nombreux utilisateurs de la version Desk. En effet, un bug provoque le retour au mode clair à chaque nouvelle connexion, sans action préalable. Le réseau social travaille actuellement à la résolution du problème.

Twitter continue de doter le réseau social de nouvelles fonctionnalités au gré des années. En juillet 2020, Twitter a par exemple enfin modifié son interface pour accéder plus facilement aux messages privés. Et depuis 2017, la version Bureau du réseau social dispose d'un mode sombre un peu particulier. En effet, ce “dark mode” ne propose pas de véritable thème noir, mais un thème bleu foncé.

Presque quatre ans après, Twitter a décidé de remédier à la chose en mettant à jour le mode sombre de la version Bureau en début février 2021. Désormais, le mode Sombre proposera un vrai thème noir, comme on peut le retrouver depuis des mois sur la mouture Android et iOS du réseau social. Seulement, cette MAJ a visiblement posé quelques problèmes à de nombreux utilisateurs, qui ont eu la mauvaise surprise de revenir subitement au mode clair sur la version Bureau de Twitter. Et ce à chaque connexion.

Comme le précise le réseau social, cette mise à jour a été déployée afin de mettre en conformité l'affichage de Twitter avec les préférences du système d'exploitation de l'utilisateur (en l'occurrence affichage en mode clair ou sombre). Selon eux, le bug pourrait être lié à un conflit entre le mode d'affichage du système et celui de Twitter.

Comment basculer à nouveau sur le mode Sombre

Si vous êtes dans cette situation et que cet écran blanc est un supplice pour vos rétines, il suffit de procéder à quelques manipulations :

Une fois sur la version Bureau de Twitter, cliquez sur l'onglet Plus… situé dans la colonne de gauche

situé dans la colonne de gauche Rendez-vous maintenant dans Affichage , puis la sous-section Arrière-Plan

, puis la sous-section Ici, vous pourrez opter entre trois modes d'affichage différents : Par défaut, Bleu Foncé et Noir

Choisissez le mode de votre choix et cliquez sur Terminé

Pour rappel, Twitter a récemment eu des problèmes avec une autre fonctionnalité. Le réseau social a été contraint de ralentir le déploiement des tweets éphémères Fleets après plusieurs bugs. Cette nouvelle option fait notamment planter l'application Android et iOS. D'après Twitter, il s'agit de “problèmes de performances et de stabilité“ à régler, et il faudra quelques semaines avant de pouvoir profiter de Fleets à nouveau.

