Twitter : comment bloquer ou débloquer un compte

Vous avez décidé de bloquer un contact sur Twitter, mais ne savez pas comment vous y prendre. La procédure est toute simple, mais pas forcément évidente si c'est la première fois que vous essayez. Nous allons vous montrer comment procéder. Mais aussi ce que bloquer un profil sur Twitter implique.

Il y a sur tous les réseaux sociaux des comptes qui peuvent nous importuner, qu'il s'agisse de trolls ou de connaissances avec lesquelles on n'a plus envie d'interagir. Sans compter les bots qui font partie intégrante de l'expérience Twitter et qui peuvent parfois être irritants. Si vous ne souhaitez plus voir défiler les tweets d'un profil, vous pouvez simplement ne plus le suivre en vous désabonnant.

Mais au cas où vous souhaiteriez aller plus loin, bloquer un compte sur Twitter est une option bien plus radicale. Vous pourrez à tout moment débloquer le compte au cas où vous changeriez d'avis.

Comment bloquer un compte sur Twitter

Tout d'abord, il faut savoir ce que bloquer quelqu'un sur Twitter implique :

Le compte est automatiquement retiré de votre liste d'abonnés

Votre compte est automatiquement retiré de la liste des abonnés du profil bloqué

Vous ne pouvez plus vous abonner l'un à l'autre

Ses tweets n'apparaîtront plus dans votre timeline, même s'il vous tague

Le contact ne pourra pas voir vos tweets même s'il se rend directement sur votre page grâce à l'URL (s’il est connecté)

Il ne peut pas vous envoyer de messages directs

Il ne peut pas vous identifier sur une photo

Il ne peut pas voir vos followers, vos abonnements, votre badge, vos listes, etc.

Il ne peut pas vous ajouter à une liste.

Vous l'aurez compris, bloquer quelqu'un sur Twitter va simplement rompre tous les liens entre vos deux comptes. Pour chacun, l'autre n'existe plus sur le réseau social. Mais il faut préciser que si votre compte est public, le contact bloqué pourra toujours accéder à votre profil, vos tweets et vos photos s'il se déconnecte et se rend sur votre profil. Pour bloquer un compte Twitter, c'est simple. La méthode fonctionne de la même manière sur smartphone et sur PC (version web)

Rendez-vous sur le profil du contact à bloquer

En haut, à droite, cliquez sur les trois points pour afficher les options

Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez Bloquer

Vous pouvez suivre la même procédure depuis un tweet posté par le contact. Il suffit de cliquer sur les trois points dans l'angle droit du tweet. L'option de blocage apparaît dans la liste déroulante.

Comment débloquer quelqu'un sur Twitter

Au cas où vous changeriez d'avis, il est tout à fait possible de débloquer des comptes sur Twitter. Le cheminement est quasiment identique. Allez sur le profil du contact bloqué si vous connaissez son URL (sur PC) ou recherchez simplement son compte depuis la barre de recherche. Cliquez sur les trois points verticaux dans l'angle supérieur droit puis sur l'option débloquer qui apparaît dans la liste.

Si vous souhaitez continuer à suivre le compte, il faudra à nouveau vous réabonner. Idem si le contact veut vous suivre en retour. Il doit se réabonner à votre compte.