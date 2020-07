Twitter censure une vidéo de Donald Trump après une plainte de Linkin Park

Twitter a une nouvelle fois censuré une vidéo partagée par Donald Trump. Une vidéo de campagne retweetée par le président américain utilisait en effet sans autorisation la musique de Linkin Park. Après une plainte du groupe de rock californien, le réseau social a désactivé la vidéo pour infraction aux droits d’auteur.

Il y a quelques jours, Dan Scavino, le directeur des réseaux sociaux à la Maison-Blanche, a publié une vidéo de campagne utilisant la chanson « In the End » de Linkin Park en guise de bande son. Donald Trump a rapidement retweeté la séquence sur son compte officiel. Ce samedi 18 juillet 2020, la vidéo a été désactivée par Twitter pour infraction aux droits d’auteur. Á la place de la séquence, on peut maintenant lire l’avertissement suivant : « ce média a été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d’auteur ».

Après les Rolling Stones et Queen, Linkin Park dépose plainte contre Trump

Linkin Park a en effet déposé une plainte à l’encontre du président américain. Le groupe de rock n’a jamais autorisé l’équipe de campagne de Trump de se servir de ses chansons. « Linkin Park n’a pas soutenu et ne soutient pas Trump, pas plus qu’il n’autorise son organisation à utiliser notre musique. Une lettre de mise en demeure a été envoyée » explique Linkin Park sur les réseaux sociaux.

« Nous répondons aux plaintes valables pour atteinte aux droits d’auteur qui nous sont adressées par les propriétaires de ces droits ou leurs représentants agréés » souligne Twitter, en conflit ouvert avec Donald Trump depuis plusieurs mois, à nos confrères du Monde. En mai dernier, le réseau social de Jack Dorsey a censuré et signalé plusieurs tweets du président américain. En guise de représailles, Trump a signé un décret qui rend responsables les réseaux sociaux de tous les contenus publiés par les internautes.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que Donald Trump s’approprie les chansons d’un groupe de rock sans autorisation. Ces dernières années, le dirigeant s’est déjà attiré les foudres de Queen et de Rolling Stones en utilisant leurs musiques lors de sa campagne électoral.

Source : Le Monde