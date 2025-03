Toyota dévoile la FT-Me, une petite voiture électrique sans pédales qui pourrait arriver en France

Toyota présente un nouveau concept de voiture électrique ultra-compacte, la FT-Me. Pensé pour la ville, ce véhicule sans pédales vise les jeunes conducteurs et les personnes à mobilité réduite. Avec un design innovant et une consommation d’énergie réduite, pourrait-il concurrencer les modèles déjà bien installés en France ?

Les voitures électriques ultra-compactes connaissent un succès grandissant en France. La Citroën AMI s’est imposée comme une référence sur ce marché, suivie par d’autres modèles comme la Fiat Topolino, qui reprend la même recette sous une autre marque. Ces véhicules séduisent par leur format réduit, leur prix attractif et leur accessibilité dès 14 ans pour certains. Toyota semble vouloir entrer dans la course avec la FT-Me, un concept de voiture citadine encore plus compact.

Présenté en tant que véhicule d’entrée de gamme électrique pour l’Europe, la FT-Me mesure seulement 2,50 mètres de long, soit près de 50 cm de moins qu’une Citroën AMI. Comme la Mobilize Duo de Renault, elle se distingue par un design futuriste et une approche axée sur la mobilité urbaine. Mais Toyota innove en supprimant complètement les pédales, proposant une conduite entièrement gérée via le volant. Un choix qui la rend accessible aux personnes en fauteuil roulant, sans modification nécessaire.

La Toyota FT-Me mise sur une autonomie optimisée et des matériaux recyclés

Toyota met en avant l’efficacité énergétique de la FT-Me. Son moteur électrique consomme trois fois moins d’énergie par kilomètre qu’une voiture électrique classique. De plus, un panneau solaire intégré sur le toit peut offrir entre 20 et 30 km d’autonomie par jour, ce qui pourrait suffire pour de courts trajets en ville sans avoir besoin de recharge. La marque affirme aussi que l’utilisation de matériaux recyclés réduit de 90 % son empreinte carbone par rapport aux citadines électriques actuelles.

La FT-Me s’adresse principalement aux jeunes conducteurs et aux personnes souhaitant réduire leur impact environnemental. Dans certains pays, elle pourrait être conduite dès 14 ans avec un permis adapté. Toyota n’a cependant donné aucune information sur la puissance du moteur, l’autonomie exacte de la batterie ou une éventuelle commercialisation en France. Avec la montée en puissance des quadricycles légers électriques, il reste à voir si ce concept pourrait un jour rivaliser avec les modèles déjà bien établis sur le marché.