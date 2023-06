TousAntiCovid ne recevra plus de mises à jour, c’est la fin pour l’application controversée

C’était inévitable : TousAntiCovid vit aujourd’hui ses dernières heures. Le gouvernement a en effet annoncé l’arrêt du support de l’application, qui ne recevra plus de mises à jour à compter du 30 juin prochain. Au total, celle-ci a cumulé 62,9 millions de téléchargements malgré de nombreuses critiques.

On se doutait que son existence serait temporaire, la voilà qui fait ses adieux après presque 3 ans. Apparue en octobre 2020, TousAntiCovid fait aujourd’hui ses adieux. Ou plutôt, celle-ci se « met en pause », le temps de « réfléchir à la suite ». En effet, à l’heure actuelle, le gouvernement estime que « les objectifs initiaux de l’application […] ont été remplis ».

Ces objectifs comptaient notamment le « contact tracing », cette fonctionnalité qui permettait de retracer l’infection à l’aide d’une connexion Bluetooth entre smartphones et qui a fait couler beaucoup d’encre. Cette dernière était en effet l’argument principal de l’application, outre le stockage du pass sanitaire et génération d’attestation de déplacement durant les confinements.

Sur le même sujet — TousAntiCovid est accusé de mettre en danger la vie privée des Français

TousAntiCovid ne sera plus mis à jour à partir du 30 juin

Mais le contact tracing a également été la source nombreuses controverse, tant au niveau de la confidentialité des données des utilisateurs que sur son utilité réelle. Plusieurs organisations, telles que la CNIL ou l’association Interhop, ont notamment questionné l’efficacité de l’application pour tracer l’épidémie, jugeant parfois même que celle-ci était parfaitement inutile. Elle a finalement été désactivée en janvier dernier.

Quoiqu’il en soit, TousAntiCovid ne disparaîtra pas de votre smartphone ni des stores de téléchargement. Il sera toujours possible « d’accéder à votre carnet et stocker vos certificats de test et/ou vaccination », tandis qu’il sera possible de « suivre les informations sur le Covid-19 sur les sites du ministère de la Santé et de la Prévention et de Santé publique France ».

TousAntiCovid cumulait pas moins de 62,9 millions de téléchargements au 6 février dernier, ce qui a lui a d’ailleurs valu le qualificatif d’application la plus téléchargée de l’Histoire en France, selon Cédric O. À noter que jusqu’à 10 % de ces téléchargements ont eu lieu en dehors de France, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.

Source : Gouvernement