Meilleures applications pour lire sur Android : quel lecteur d’eBooks choisir ?

Le livre papier est-il voué à disparaître ? Sans doute pas de sitôt. Mais nos usages changent et de plus en plus de personnes font le choix de leur smartphone ou tablette pour la lecture. Plus simple à transporter, assurance de l'avoir toujours ou presque sous la main. Et surtout du choix, beaucoup de choix. Mais alors, quel lecteur choisir ? Quelles sont les meilleures applications pour lire sur Android ? On a sélectionné sept applications qui pourraient bien vous faire redécouvrir les plaisirs d'un bon livre même numérique.

Quelle application pour lire des eBooks sur Android ?

Les meilleures applications pour lire sur Android sont des lecteurs compatibles avec tous les formats classiques : ePUB, PDF, CBZ, etc. Elles servent aussi de bibliothèque numérique pour organiser vos livres. Ces applications intègrent aussi une librairie virtuelle pour l'achat de plusieurs milliers de références, quel que soit vos genres favoris. Ces applis vous permettent d'utiliser votre smartphone ou tablette comme une liseuse électronique mais sans l'avantage des écrans E-Ink .

Aldiko Next

Aldiko est l'une des principales références de la lecture en ligne. Partout, on loue son ergonomie mais surtout son très large catalogue. De quoi convaincre plus de 10 millions d'utilisateurs de télécharger l'application sur le Google Play Store. Vous pouvez depuis l'application garder des livres pour plus tard, retrouver un livre à la page où vous l'avez laissé et lire vos propres fichiers importés à partir de votre téléphone ou d'une carte SD. Aldiko Next s'appuie sur différentes librairies numériques dont Feedbooks, un réseau comportant des millions d'eBooks en français, anglais, espagnol, italien et allemand.

Pendant votre lecture, faites des gestes de glissement à droite ou à gauche pour changer de page, ajustez la luminosité, modifiez la taille de la police ou encore la mise en page. Vous pouvez aussi surligner du texte, ajouter des notes, partager un texte ou encore chercher le sens d'un mot dans le dictionnaire. Bref, une application très complète qui se paie en plus le luxe d'être gratuite même s'il vous faudra payer pour certains livres.

GRATUIT Télécharger Aldiko Next pour Android ★★★ ★ ★ ★ Note :(214499 votes) | Livres et références Version 4.6.0 | Développeur De Marque | Mise à jour le 20/04/2022 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger Aldiko Next Télécharger directement l'apk

Wattpad

WattPad, c'est la solution communautaire pour la lecture. Cette librairie virtuelle est entièrement composée de livres soumis par les autres internautes. Alors, bien sûr vous n'y trouverez pas les derniers livres à la mode. On trouve surtout pour des questions de droit d'auteur, les œuvres d'écrivains en herbe ou bien tombées dans le domaine public.

La bonne nouvelle, c'est que tous les genres littéraires sont vraiment représentés. Du polar à la science-fiction en passant par l'histoire, il ne vous reste plus qu'à fouiller dans cette véritable mine d'or. Vous pouvez aussi lire vos propres ebooks depuis l'application qui est entièrement gratuite.

GRATUIT Télécharger Wattpad - Où les histoires vivent pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(4530241 votes) Développeur Wattpad.com | Mise à jour le 20/04/2022 Télécharger Wattpad - Où les histoires vivent Télécharger directement l'apk

Amazon Kindle

On associe souvent exclusivement Kindle à Amazon mais l'application existe bel et bien sur Android. Vous aurez besoin d'un compte Amazon pour accéder à des livres, des comics et des livres audios. La plupart des contenus sont toutefois payant, vous n'aurez le droit qu'à un extrait gratuitement.

Une fois un livre acheté, vous pourrez surligner, garder votre avancée ou encore changer la police ou le fond de la page. Il ne faut pas hésiter à fouiller un peu pour trouver tous les petits réglages qui vous rendront la lecture plus facile.

GRATUIT Télécharger Kindle pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(2394532 votes) Développeur Amazon Mobile LLC | Mise à jour le 22/03/2022 Télécharger Kindle Télécharger directement l'apk

Google Play Livres

Impossible bien sûr de faire l'impasse sur la solution native de Google pour les smartphones Android. Elle vous permet d'accéder à vos livres mais aussi d'en acheter directement depuis l'application. Le design est dans la droite ligne du Play Store. La plupart des options proposées pour la lecture sont très classiques : éclairage, surlignage, annotations ou encore barre de défilement sont au programme. Vous pouvez aussi demander à l'application de lire à haute voix.

GRATUIT Télécharger Google Play Livres pour Android ★★★ ★ ★ ★ Note :(1902056 votes) Développeur Google LLC | Mise à jour le 04/04/2022 Télécharger Google Play Livres Télécharger directement l'apk

Challenger Comics Viewer

Si vous êtes un adepte des comics et mangas, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte que leur lecture est compliquée sur un smartphone ou sur une tablette. Trouver la bonne application relève parfois du véritable challenge. Challenger Comics Viewer est l'une des meilleures solutions disponibles sur Android pour lire des comics.

Elle inclut en effet toutes les options dont vous pouvez rêver : chargement automatique des pages, lecture de droite à gauche et inversement, zoom multi-touches, gestion de la luminosité ou même des filtres pour améliorer la lecture selon le fichier original. Seul petit défaut, elle ne propose pas vraiment un mode pour les autres livres. Il vous faudra donc deux applications en même temps. Vous pouvez importer vos fichiers depuis de très nombreuses sources.

GRATUIT Télécharger Challenger Comics Viewer pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(21743 votes) Développeur The Challenger | Mise à jour le 12/12/2021 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger Challenger Comics Viewer Télécharger directement l'apk

Moon + Reader

Moon Reader n'a pas la meilleure des interfaces, mais c'est sans doute le seul reproche que l'on puisse lui faire tant elle est complète sur les autres dimensions. Elle permet bien sûr d'accéder à vos propres fichiers (PDF et EPUB) mais compte aussi une large bibliothèque d'ebooks gratuits dans de nombreuses langues. Une fois que vous avez commencé à lire un livre, vous pourrez le terminer ensuite même si vous n'avez pas de connexion Internet. Sa visionneuse permet d'ajuster la mise en page, la luminosité ou encore l'orientation. Enfin, petit bonus, vous pouvez faire défiler le texte automatiquement à la vitesse de votre choix.

GRATUIT Télécharger Moon+ Reader pour Android Note : ★★★★ (262843 votes) Développeur Moon+ | Mise à jour le 28/03/2022 Télécharger Moon+ Reader Télécharger directement l'apk

Et vous, quelle application utilisez-vous pour lire sur votre smartphone ? Quelle est la solution qui a retenu votre attention et pourquoi ? Dites-nous dans les commentaires !