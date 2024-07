La TNT en qualité 4K UHD est désormais accessible à 6,5 millions d'habitants supplémentaires, portant la couverture à 43 millions de Français, soit 64 % de la population. Ce taux doit monter à 75 % avant la fin du mois de juillet, l'objectif étant de rendre France 2 UHD et France 3 UHD disponibles au plus grand nombre pour les JO 2024.

Télédiffusion de France (TDF) a annoncé le déploiement de l’Ultra Haute Définition sur la TNT auprès de 6,5 millions d’habitants supplémentaires. Il s'agit de la 7e phase de mise en œuvre, portant à 43 millions le nombre de Français en mesure de recevoir les chaînes France 2 UHD et France 3 UHD via la TNT.

Cela représente 64 % de la population, ce qui signifie que plus d'un tiers des habitants en France ne pourront pas profiter du début des Jeux Olympiques 2024 en 4K UHD sur leur TV, à moins de passer par une autre méthode de diffusion que la TNT. Pour rappel, France 2 UHD a été lancée en décembre 2023, sur le canal 52 en territoire métropolitain et sur le canal 22 en Outre-Mer. France 3 UHD est une chaîne éphémère, qui est diffusée du 10 juillet au 10 septembre 2024 à l'occasion des JO de Paris. On y accède depuis le canal 53 en territoire métropolitain et depuis le canal 23 en Outre-Mer.

Quelles zones viennent de recevoir la TNT en qualité UHD ?

Pour la 7e phase de déploiement de la TNT UHD, TDF a démarré trente-huit émetteurs. Pour la première fois, une couverture est proposée sur une partie de la Corse. Le reste des installations viennent couvrir des zones situées en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie, Centre-Val de Loire, Bourgogne-France-Comté et Grand-Est.

En Normandie par exemple, plus d'un million d'habitants viennent de bénéficier du déploiement, notamment dans les zones autour du Havre et de Caen. On constate également une disponibilité de la TNT en qualité 4K UHD dans les alentours de Chartres, Bayonne et Nice. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la carte publiée par TDP intégrées ci-dessous.

TDP fait savoir que les trois quarts de la population de France métropolitaine et d’Outre-Mer devraient être couverts d'ici à la fin de juillet 2024. De nouveaux émetteurs doivent en effet être mis en service très prochainement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

