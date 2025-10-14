“Tinder pour le travail” : cette application répond aux offres d’emploi à votre place, vous n’avez qu’un geste à faire

Une startup a développé une application fonctionnant sur le principe de Tinder, mais pour postuler à des offres d'emploi. Sur le papier, c'est pratique. Est-ce pour autant une si bonne idée que ça ?

Trouver du travail n'est pas facile. Souvent, cela consiste a envoyer des dizaines de CV et lettres de motivation en jonglant entre les différentes plateformes proposant des offres d'emploi. À moins de décrocher un job au bout de la deuxième ou troisième candidature, mieux vaut s'armer de patience et être bien organisé. Partant de ce constat, une startup appelée Sorce a voulu grandement simplifier le procédé pour le réduire à un simple geste sur son smartphone.

Le résultat est une application également nommée Sorce. Son fonctionnent est résumé par le slogan même de l'entreprise : “Tinder pour le travail“. Vous entrez vos informations personnelles et votre curriculum vitæ puis le service vous présente des offres d'emploi une par une. Si elle ne vous intéresse pas, faites-la glisser vers la gauche. Si vous souhaitez postuler, glissez-la vers la droite. L'agent IA intégré se charge alors d'envoyer votre candidature.

Il suffit de “swiper” à droite ou à gauche pour postuler à une offre d'emploi avec cette application

Du côté du candidat, c'est un gain de temps appréciable. Pourtant, il suffit de regarder les réactions sur les réseaux sociaux pour comprendre que Sorce est loin de gagner les faveurs des demandeurs d'emploi. “Nous avons des candidats qui utilisent l'IA et des recruteurs qui l'utilisent aussi. Personne ne prend vraiment le temps de comprendre comment repenser le concept de recrutement“, résume un internaute sur X (Twitter).

Car c'est là le nœud du problème. À force de se reposer sur l'IA d'un côté comme de l'autre, les risques d'erreur se multiplient. Il n'est pas rare que des candidats intéressants passent à la trappe parce que leur CV n'est pas formaté pour passer la barrière du bot qui l'analyse au préalable.

Des commentaires sur l'App Store vont dans ce sens. Parfois, l'application remplit les champs demandés n'importe comment et ruine les chances de décrocher un entretien. Sorce s'efforce de corriger ces bugs tout en s'attaquant au “côté employeur” et son “moteur d’IA qui évalue et associe les personnes et les entreprises à grande échelle“.