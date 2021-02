TikTok : vous ne devinerez jamais pourquoi ces complotistes “brûlent” la neige

La vague de froid s'accompagne d'une recrudescence de vidéos complotistes sur TikTok. Avec ce coup-ci une théorie pour le moins originale : ce n'est pas de la vraie neige qui tombe mais de la fausse et tout ça est bien entendu de la faute de ce cher Bill Gates, qui n'en demandait sans doute pas tant.

Ce qui est bien avec internet, c'est qu'on découvre de vrais génies qui seraient sans doute passé autrement sous le radar. La vague de froid qui vient de passer sur l'Europe a provoqué une avalanche de vidéos complotistes sur TikTok. Pourquoi, me direz-vous ? Il semble que certains ont découvert indépendamment du reste de la communauté scientifique le phénomène de sublimation de l'eau. Selon ces vidéos, c'est la preuve que l'on attendait tous : non, ce truc blanc qui tombe du ciel n'est pas de la neige. On nous ment, réveillez-vous !

Pour ceux qui auraient raté leurs cours de physique, l'eau a quatre états possible, et 8 transitions de phase (c'est en général ce second point qui est mal compris). L'eau peut être à l'état liquide, solide, gaz ou à l'état de plasma. Les transitions de phases permettent de décrire comment l'eau passe d'un état à l'autre. Ainsi lorsqu'elle chauffe doucement la glace fond, et se transforme en liquide. Chauffez-la encore, et vous obtenez un gaz. Si vous chauffez beaucoup ce dernier, vous obtenez un plasma.

Les vidéos qui montrent des gens “brûler” des boules de neige se multiplient sur TikTok

Chacune de ces transition a un nom : la glace fond (fusion), l'eau se vaporise (vaporisation), ou la vapeur d'eau est ionisée (ionisation). A l'inverse, si l'on arrête d'apporter de l'énergie, le plasma se dé-ionise pour redevenir un gaz. Si la température baisse un peu, l'eau retrouve son état liquide par condensation liquide. Si le thermomètre descend en-dessous de 0, alors l'eau gèle et se transforme en glace (solidification). Or ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Lorsque des changements de température plus intenses et soudains ont lieu, deux transitions de phase surviennent.

Si vous prenez de la glace, ou en l'occurence de la neige (<0°C), et que vous la chauffez directement avec un briquet (1 200°C – 1 500°C), elle ne fondra pas vraiment. Au lieu de cela, l'eau passe directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est ce que l'on appelle la sublimation. Et c'est exactement ce que mettent en évidence les complotistes à l'origine de la vidéo. Comme la connaissance du phénomène date de la Grèce antique pour le commun des mortels, on pourrait dire que ces vidéos ont donc quelques millénaires de retard. Mais ce n'est sans doute pas le plus poilant, ou le plus triste, c'est selon.

Car non contents de débiter des âneries, ces vidéos désignent de vrais coupables, sans que cela n'ait aucune once de soutenance. Ainsi nombre de complotistes accusent Bill Gates d'être responsable de cette “fausse neige” – une accusation qui s'ajoute à quantité d'autres plus ou moins fantaisistes, sans, encore une fois, qu'il n'y ait la moindre preuve. Or, on sait que ce type d'accusations peut avoir de vraies conséquences. Comme par exemple avec les théories du complot autour de la 5G qui ont conduit des techniciens à être agressés physiquement.

Du coup, évidemment, comme vous, nous sourions. Mais nous n'oublions pas que, hélas, il existe une frange du web pour laquelle la vérité n'a aucune importance, quitte à ce que cela ait des conséquences parfois graves. Espérons maintenant que ces membres de TikTok ne découvriront pas trop vite le phénomène, lui aussi fascinant, de la condensation solide qui donne lieu au givre… Quoi que nous sommes très curieux de découvrir une nouvelle explication sublime du phénomène !